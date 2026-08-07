„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris

David Popovici (21 de ani), campion olimpic, mondial și european, a făcut ultimele declarații înaintea plecării spre Paris, unde va participa la Campionatele Europene de natație (10-16 august).

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Popovici va concura la 100m liber pe 11 august (serii și semifinale) și pe 12 august (finala). La 200m liber va intra în bazin pe 13 august (serii și semifinale) și pe 14 august (finala).

David Popovici, înainte de Europenele de la Paris: „Îmi era dor de o competiție mai importantă”

Pentru Popovici, întrecerea de la Paris reprezintă primul mare obiectiv internațional după Mondialele din 2025.

„Îmi era dor de o competiție mai importantă, îmi fierbe un pic sângele. Uneori se poate (n.r. - ca un European să fie mai tare decât un Mondial). În funcție de cât de puternici sunt competitorii în interiorul Europei.

Mai ales că, dacă nu mă înșel, au revenit și rușii în competiție.

Simt adrenalina de acum o săptămână și e foarte importantă, pentru că, alături de emoțiile care vin la pachet, mă ajută să performez cel mai bine”, a spus Popovici pe aeroportul „Henri Coandă” din București, înainte de a pleca în Franța.

La Jocurile Olimpice din 2024, românul a devenit campion olimpic la 200 de metri liber și a cucerit bronzul la 100 de metri liber.

Nu e același bazin, era o arenă imensă la Jocurile Olimpice. Am zis mereu, încă de atunci, că Paris îmi poartă un pic de noroc, așa că o să încerc să mă folosesc și de acel noroc, să înot cum fac eu de fiecare dată. David Popovici, campion olimpic, mondial și european la înot

Popovici are deja patru titluri europene de seniori în bazin olimpic. A câștigat probele de 100 și 200 de metri liber atât la Roma, în 2022, cât și la Belgrad, în 2024.

Ediția din 2022 a rămas una dintre competițiile de referință ale carierei sale. La 100 de metri liber, românul a stabilit atunci un record mondial de 46,86 secunde, performanță depășită ulterior de Pan Zhanle.

Întrebat dacă poate avea la Paris o evoluție asemănătoare celei de la Roma, Popovici a evitat să facă pronosticuri.

„Nu știu, nu știam nici înainte de Roma. Dacă e să se întâmple, îmi place să fie ca o surpriză pentru mine.

Știu ce am făcut în bazin, la antrenamente, știu ce s-a petrecut în sală. Dar rezultatul final vreau să fie o surpriză, indiferent că e record mondial sau altceva”, a mai spus acesta.

David Popovici, o lună de pregătire alături de Pan Zhanle: „Nu m-am antrenat niciodată mai tare“

Înaintea Europenelor, Popovici a avut parte de o pregătire neobișnuită. Pan Zhanle, campionul olimpic și deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber, a venit în România pentru a se antrena alături de român.

„A fost o pregătire foarte, foarte bună, foarte interesantă. A plecat chiar ieri, cu o zi înainte de noi, spre China. A fost extrem de productivă luna asta pe care am petrecut-o împreună.

Nu cred că m-am antrenat niciodată mai tare și mai eficient, chiar dacă a durat puțin luna asta. Așa că a fost bine, a fost foarte util.

Și pentru mine, pentru Campionatele Europene, dar și pentru el, pentru Jocurile Asiei și unde mai concurează el în următoarele luni”, a spus Popovici.

Pregătirea comună cu Pan Zhanle a ridicat inevitabil și întrebarea dacă cei doi mari rivali și-au putut studia îndeaproape metodele de lucru.

Popovici a tratat în glumă ideea că staff-ul lui Pan ar fi putut descoperi „secretele” pregătirii sale.

„Și noi am fost foarte atenți la el. Așa că, dacă el mi-a descoperit vreun secret, eu i-am descoperit trei. Dar nu e vorba de niciun secret.

Am spus mereu că secretul este că nu există niciun secret. E vorba de foarte multă muncă. Am la activ zeci de mii de kilometri notați. În fiecare săptămână, zeci, zeci, zeci de kilometri, zeci de ore. Este pur și simplu foarte multă muncă la mijloc.

Și, odată ce reușești să faci munca asta, să o abordezi un pic diferit, să o faci poate și într-un mod diferit, în momentul ăla poți să te detașezi și de restul. Și clar Pan face și el asta”, a mai spus Popovici.

46,40 secunde este recordul mondial la 100 de metri liber, stabilit de Pan Zhanle la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. David Popovici deține recordul european, cu 46,51 secunde.

Rușii revin la Campionatele Europene

Ediția din 2026 marchează și revenirea sportivilor ruși și belaruși la Campionatele Europene de seniori.

European Aquatics a stabilit că aceștia pot concura la Paris cu statut de sportivi neutri, fără drapel, imn și echipament național.

Întrebat despre revenirea înotătorilor ruși, Popovici s-a limitat la latura sportivă.

Le urez mult succes. Sper să fiu mai bun decât ei. Că întotdeauna sper să fiu mai bun decât absolut orice sportiv care mai vine la Europenele astea. Și cu siguranță vor face competiția și mai rapidă. Pentru că în materie de înot sunt buni. Întotdeauna au fost. David Popovici, campion olimpic, mondial și european la înot

Popovici a avut parte de o susținere numeroasă din partea românilor și la competițiile precedente, iar înaintea plecării spre Franța spune că a primit deja numeroase mesaje de la oameni care intenționează să vină la Paris.

„Sunt convins că o să fie. Am primit oricum pe rețelele de socializare foarte, foarte multe mesaje că «uite, sunt român, sunt cu familia, o să venim să te susținem».

Sunt convins că o să fie foarte mulți români. Le mulțumesc deja pe această cale și faptul că sunt și ei acolo, pe lângă tot publicul, mă face să mai câștig încă două, trei, patru, cinci sutimi acolo, să ating și mai repede”.

FOTO. David Popovici, medalie de aur la Sette Colli

România va avea 11 sportivi în delegația pentru întrecerile de la Paris.

„Asta spune că în înotul românesc vin forțe proaspete din urmă, adică vin copii și tineri din ce în ce mai buni și spune că devenim din ce în ce mai buni la sportul ăsta”, a mai spus înotătorul român.

Nu, nu am terminat cu distracția. E scenariul ideal ăla în care reușești să te distrezi. Și oricât de emoționat poți fi înainte, oricât de anxios poate poți să fii înainte, în momentul în care începe, per se, concursul, întotdeauna am reușit să mă distrez. David Popovici, campion olimpic, mondial și european la înot

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