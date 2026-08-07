De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Conference League

De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 19:39
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 19:52
  • Florin Prunea (57 de ani) ar putea avea probleme la UEFA, după clipul postat de la meciul Sheriff Tiraspol - St. Gallen (1-3), unde a fost delegat ca observator, însă nu se dezminte.
  • Fostul internațional a revenit cu un nou derapaj pe rețelele de socializare.
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Din informațiile GOLAZO.ro, Federația Română de Fotbal a informat către UEFA comportamentul fostului portar, trimițând forului european inclusiv imaginile video publicate de însuși Prunea.

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Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”

Fostul portar a șters clipul postat joi seară pe contul personal de Instagram, însă a revenit cu altul înainte de plecarea din Moldova în care a răspuns reacțiilor din țară. Nu și-a cerut însă scuze pentru gestul său.

Mai mult, a avut un nou derapaj, de data aceasta homofob, în timp ce se lăuda cu clipul postat joi!

„V-am trimis și v-am arătat acolo cine vine la stadion. Am văzut că unii prin România [scriu] că de ce ne plac fetele. Păi, că nu ne plac băieții, de aia. N-avem treabă cu… Ne plac fetele”, a fost replica lui Prunea.

Acesta s-a filmat apoi discutând cu reprezentantul moldovenilor care s-a ocupat de deplasarea sa: „Băi, aveți niște fete incredibile. Ce am văzut aseară la Tiraspol, ăăăă? Da, frumoase! Și fete de treabă și aplaudau, foarte frumos. Rămân cu amintiri incredibile”.

VIDEO. Florin Prunea, comportament scandalos ca observator UEFA! Ce făcea la Tiraspol: „E ce trebuie, fratello?”

Prunea a fost delegat de UEFA pentru un meci din cupele europene. Chiar înainte de startul partidei, fostul portar al naționalei s-a filmat cu telefonul în timpul unor reacții sexiste și a postat imaginile pe contul său de Instagram.

„Vă pupă Hanțu! Începe meciul, acum ies echipele. Lume puțină, cred că sunt mai mulți oaspeți”, a început Prunea, filmând arena lui Sheriff. Apoi a mutat cadrul către o femeie care stătea pe rândul din fața sa: „Hai să vă arăt și ceva frumos aici”.

Și a continuat, orientând camera telefonului către o doamnă care stătea la câteva scaune distanță de el: „Și vă mai arăt ceva frumos”. Imediat a întors camera spre el, făcând gesturi cu subînțeles: „Ăăăă? E ce trebuie, fratello?”.

Apoi s-a întors la meci: „Sper să nu fie probleme. Vă dați seamă că ăștia au venit din Elveția până aici ca să vadă meciul. Echipă iubită St. Gallen. V-am promis că vă țin la curent. Vă pupă Hanțu, sper să avem un meci fără probleme și cel mai bun să câștige”.

FRF a semnalat la UEFA derapajul lui Prunea

Federația a reacționat rapid și a informat UEFA despre episod.

FRF a transmis și materialul video care surprinde momentele respective, urmând ca forul european să analizeze situația.

De altfel, FRF nu l-a nominalizat niciodată pe Florin Prunea pentru lista observatorilor UEFA. Fostul internațional ar fi ajuns în această poziție prin intermediul unor conexiuni proprii la Nyon, unde se află sediul forului european.

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