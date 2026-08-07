„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer +27 foto
Matthias Verreth/ Foto: IMAGO
Superliga

„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 15:29
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 15:29
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, a anunțat că formația din Ștefan cel Mare este foarte aproape să îl transfere pe Matthias Verreth (28 de ani), mijlocaș belgian legitimat la Bari.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Verreth a ajuns la Bari în vara lui 2025 și mai are contract cu formația italiană până în 2028. Bari a retrogradat însă în Serie C la finalul sezonului trecut, iar mijlocașul și-a dat acordul pentru mutarea la Dinamo.

Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după  derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Citește și
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Citește mai mult
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după  derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol

Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia: „E peste nivelul Superligii”

„Contract pe 3 ani, o să fie o sumă de transfer, undeva la 200.000 de euro. Mai erau probleme cu clubul. E un mijlocaș care poate să joace număr 6 și 8.

A fost în capul listei noastre încă de la început alături de jucătorul de la Bastia, e un jucător care e pe placul și pe cerințele lui Mister în momentul acesta.

E un jucător cu experiență, e un jucător mai mobil, mai dinamic decât Gnahore. La nivelul la care a jucat considerăm că e un fotbalist peste nivelul Superligii”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Cu el ne-am înțeles de ceva timp, își dorește să vină, crede că e o provocare pentru el, discuțiile au fost la nivel de cluburi, ne aliniem și intrăm în linie dreaptă. Am zis că ne trebuiau câteva plombe foarte bune. A jucat puțin la Eindhoven, a bifat campionate mai puternice decât cel din România. Salariul este cel care e în contract. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Matthias Verreth este un mijlocaș belgian de 28 de ani, crescut la academia lui PSV Eindhoven.

A evoluat în 81 de partide pentru Jong PSV și a ajuns inclusiv la prima echipă a clubului olandez, pentru care a debutat în sezonul 2018-2019.

Ulterior, a trecut pe la Waasland-Beveren, Kolding IF, FC Eindhoven și Willem II, înainte de a ajunge în Italia.

36 de meciuri
a disputat Verreth pentru Willem II în sezonul 2023-2024, în care formația olandeză a câștigat Eerste Divisie și a promovat în Eredivisie

Transferul se înscrie într-o campanie amplă de mercato pentru formația bucureșteană, care i-a mai adus în această vară, printre alții, pe Alaa Bellaarouch, Martin Pascual, Oliver Hintsa, Imran Fetai, Dario Benavides, Adrian Manole, Răzvan Radu și Ștefan Opriș.

În vara lui 2025, Matthias Verreth a trecut printr-o tragedie personală. Fiul său, Elliot Charles, în vârstă de un an și două luni, a murit în Belgia, după ce fusese internat cu câteva zile înainte.

Tragedie la Bari  Fotbalistul formației din Serie B a aflat în cantonament că fiul său de doar un an a murit
Citește și
Tragedie la Bari Fotbalistul formației din Serie B a aflat în cantonament că fiul său de doar un an a murit
Citește mai mult
Tragedie la Bari  Fotbalistul formației din Serie B a aflat în cantonament că fiul său de doar un an a murit

Ce urmează pentru Dinamo în Liga 1

Dinamo ocupă locul 7 în Liga 1, cu 4 puncte acumulate după primele trei etape ale sezonului.

În ultima rundă, formația bucureșteană a remizat pe terenul Oțelului Galați, scor 1-1.

Pentru „câini urmează meciul cu Voluntari, pe 8 august.

FOTO. Golul marcat de Alberto Soro în meciul cu Oțelul

Galerie foto (27 imagini)

Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport
+27 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„A făcut o mare greșeală” Adrian Mititelu promite răzbunare după ce Bauza a plecat în Grecia: „E jucătorul nostru! FIFA nu ne-a anunțat nimic”
Campionate
14:02
„A făcut o mare greșeală” Adrian Mititelu promite răzbunare după ce Bauza a plecat în Grecia: „E jucătorul nostru! FIFA nu ne-a anunțat nimic”
Citește mai mult
„A făcut o mare greșeală” Adrian Mititelu promite răzbunare după ce Bauza a plecat în Grecia: „E jucătorul nostru! FIFA nu ne-a anunțat nimic”
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Superliga
13:42
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Citește mai mult
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
dinamo bucuresti transfer liga 1 Bari andrei nicolescu Matthias Verreth
Știrile zilei din sport
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
Superliga
10:20
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
Citește mai mult
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Superliga
07.08
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Citește mai mult
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Baschet
07.08
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Citește mai mult
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși!  FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Campionate
07.08
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși! FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Citește mai mult
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși!  FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:44
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
14:14
Angelescu și Șucu, luați la țintă Rapid a publicat reacția integrală a lui Pancu, fanii au luat foc: „Aveți de gând să vă implicați?”
Angelescu și Șucu, luați la țintă Rapid a publicat reacția integrală a lui Pancu, fanii au luat foc: „Aveți de gând să vă implicați?”
15:35
„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF
„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF
14:21
Oprița și-a pierdut cumpătul A țipat la propriii suporteri în timpul partidei Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Doi am, lăsați-mă în pace”
Oprița și-a pierdut cumpătul A țipat la propriii suporteri în timpul partidei Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Doi am, lăsați-mă în pace”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Top stiri
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Baschet
07.08
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Citește mai mult
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Conference League
07.08
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Citește mai mult
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
Superliga
07.08
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
Citește mai mult
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
B365
07.08
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
Citește mai mult
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 10 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share