Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, a anunțat că formația din Ștefan cel Mare este foarte aproape să îl transfere pe Matthias Verreth (28 de ani), mijlocaș belgian legitimat la Bari.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Verreth a ajuns la Bari în vara lui 2025 și mai are contract cu formația italiană până în 2028. Bari a retrogradat însă în Serie C la finalul sezonului trecut, iar mijlocașul și-a dat acordul pentru mutarea la Dinamo.

Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia: „E peste nivelul Superligii”

„Contract pe 3 ani, o să fie o sumă de transfer, undeva la 200.000 de euro. Mai erau probleme cu clubul. E un mijlocaș care poate să joace număr 6 și 8.

A fost în capul listei noastre încă de la început alături de jucătorul de la Bastia, e un jucător care e pe placul și pe cerințele lui Mister în momentul acesta.

E un jucător cu experiență, e un jucător mai mobil, mai dinamic decât Gnahore. La nivelul la care a jucat considerăm că e un fotbalist peste nivelul Superligii”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Cu el ne-am înțeles de ceva timp, își dorește să vină, crede că e o provocare pentru el, discuțiile au fost la nivel de cluburi, ne aliniem și intrăm în linie dreaptă. Am zis că ne trebuiau câteva plombe foarte bune. A jucat puțin la Eindhoven, a bifat campionate mai puternice decât cel din România. Salariul este cel care e în contract. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Matthias Verreth este un mijlocaș belgian de 28 de ani, crescut la academia lui PSV Eindhoven.

A evoluat în 81 de partide pentru Jong PSV și a ajuns inclusiv la prima echipă a clubului olandez, pentru care a debutat în sezonul 2018-2019.

Ulterior, a trecut pe la Waasland-Beveren, Kolding IF, FC Eindhoven și Willem II, înainte de a ajunge în Italia.

36 de meciuri a disputat Verreth pentru Willem II în sezonul 2023-2024, în care formația olandeză a câștigat Eerste Divisie și a promovat în Eredivisie

Transferul se înscrie într-o campanie amplă de mercato pentru formația bucureșteană, care i-a mai adus în această vară, printre alții, pe Alaa Bellaarouch, Martin Pascual, Oliver Hintsa, Imran Fetai, Dario Benavides, Adrian Manole, Răzvan Radu și Ștefan Opriș.

În vara lui 2025, Matthias Verreth a trecut printr-o tragedie personală. Fiul său, Elliot Charles, în vârstă de un an și două luni, a murit în Belgia, după ce fusese internat cu câteva zile înainte.

Citește și Tragedie la Bari Fotbalistul formației din Serie B a aflat în cantonament că fiul său de doar un an a murit Citește mai mult Tragedie la Bari Fotbalistul formației din Serie B a aflat în cantonament că fiul său de doar un an a murit

Ce urmează pentru Dinamo în Liga 1

Dinamo ocupă locul 7 în Liga 1, cu 4 puncte acumulate după primele trei etape ale sezonului.

În ultima rundă, formația bucureșteană a remizat pe terenul Oțelului Galați, scor 1-1.

Pentru „câini urmează meciul cu Voluntari, pe 8 august.

FOTO. Golul marcat de Alberto Soro în meciul cu Oțelul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport