Florin Prunea (57 de ani), fost internațional român și actual observator UEFA, ar putea avea probleme în urma unei intervenții a Federației

El a intrat în atenția forului european, după scandalul iscat după partida Sheriff Tiraspol - St. Gallen, scor 1-3, disputată joi seară în turul al treilea preliminar al Conference League.

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Din informațiile GOLAZO.ro, Federația Română de Fotbal a semnalat către UEFA comportamentul fostului portar, trimițând forului european inclusiv imaginile video publicate de însuși Prunea.

FRF a semnalat la UEFA derapajul lui Prunea

Prunea fusese delegat de UEFA la partida dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen. Înainte de startul meciului, fostul portar s-a filmat din tribună și a publicat imaginile pe contul său de Instagram.

În filmare se poate observa cum Prunea îndreaptă camera spre două femei aflate în apropierea sa și face mai multe remarci și gesturi cu tentă sexuală.

„Vă pupă Hanțu! Începe meciul, acum ies echipele. Lume puțină, cred că sunt mai mulți oaspeți”, a spus inițial Prunea, în timp ce filma stadionul. Apoi a mutat cadrul către o femeie care stătea pe rândul din fața sa: „Hai să vă arăt și ceva frumos aici”.

La scurt timp, a filmat o altă femeie și a continuat: „Și vă mai arăt ceva frumos”, după care a întors camera spre el și a făcut gesturi cu subînțeles: „Ăăăă? E ce trebuie, fratello?”.

Apoi s-a întors la meci: „Sper să nu fie probleme. Vă dați seamă că ăștia au venit din Elveția până aici ca să vadă meciul. Echipă iubită St. Gallen. V-am promis că vă țin la curent. Vă pupă Hanțu, sper să avem un meci fără probleme și cel mai bun să câștige”.

Federația a reacționat rapid și a informat UEFA despre episod.

FRF a transmis și materialul video care surprinde momentele respective, urmând ca forul european să analizeze situația.

De altfel, FRF nu l-a nominalizat niciodată pe Florin Prunea pentru lista observatorilor UEFA. Fostul internațional ar fi ajuns în această poziție prin intermediul unor conexiuni proprii la Nyon, unde se află sediul forului european.

De-a lungul carierei de jucător, Florin Prunea a evoluat pentru Dinamo București, U Cluj, U Craiova, Erzurumspor, Astra, Litex Loveci, FCM Bacău, Xanthi și FC Național.

Nu e la primul moment controversat

În prima parte a anului, Prunea a spus că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a făcut videochat, susținând ulterior că a fost informat prost de pe TikTok.

„Cine-i, mă, Buzoianu? Aia de la Mediu? Auzi, ia bagă pe Google să vezi de Buzoianu. Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș! Ia vezi ce găsești acolo. A făcut, mă, videochat.

Ia bagă să vezi! Să vedem dacă e adevărat, nu știu. Nu e pe nicăieri? Acum mi-am adus aminte. Stai că îți zic și în ce oraș. Nu pot să spun de unde știu.

În Slobozia a făcut, mă! Mi-am adus aminte. La Slobozia 100%, mi-am adus aminte. Bombă de presă! Tefeliștii… v-am pornit! V-am zgândărit. N-am spus că e adevărat”, a afirmat inițial Florin Prunea.

„Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a declarat apoi Florin Prunea pentru iamsport.ro.

Derapaj rasist în direct

Chiar în urmă cu aproape două săptămâni, Prunea a folosit o expresie cu conotații rasiste după Dinamo - Craiova 5-1, când a vrut să-l laude pe portarul marocan Alaa Bellaarouch.

Ați văzut cum este? Zici că este «arc». Dinamo este o echipă atât de concentrată astăzi...”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

Radu Naum a intervenit imediat și i-a cerut fostului portar să nu mai folosească expresia respectivă: „O să te rog să nu mai folosești termeni d-ăștia”.

Prunea a explicat apoi că intenția sa a fost să facă referire exclusiv la calitățile atletice și la reflexele portarului.

Noi știm în fotbal de ce îi spunem așa, maimuță, pentru reflexe, reacție. Este ceva... Vezi că joacă libero? El este libero la Dinamo, nu doar portar. Florin Prunea

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