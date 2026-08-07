Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat

Cosmin Matei (34 de ani), jucătorul nou-promovatei Sepsi, a aflat decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în cazul de dopaj în care era implicat. Mijlocașul a primit o sancțiune de 9 luni, perioadă din care o lună a fost deja executată.

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WADA (Agenția Mondială Antidoping) solicita o suspendare de minimum doi ani, însă judecătorii TAS au decis că este necesară o pedeapsă mai blândă.

Cosmin Matei, suspendat nouă luni pentru dopaj

Pe 4 februarie 2024, mijlocașul covăsnenilor a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină la controlul antidoping efectuat după meciul pierdut de Sepsi cu Universitatea Craiova, scor 1-3.

Inițial, Matei a primit o suspendare de 6 luni din partea ANAD (Agenția Națională Antidoping), însă a făcut apel, după ce a explicat că substanța a ajuns accidental în organismul său, dintr-un supliment pre-workout contaminat.

ANAD i-a anulat suspendarea mijlocașului, însă WADA a atacat decizia la TAS.

Judecătorii TAS au anunțat decizia definitivă: 9 luni de suspendare, din care una a fost deja ispășită. Asta înseamnă că Matei va putea reveni pe teren cel mai devreme în aprilie 2027.

Attila Hadnagy, finanțatorul clubului Sepsi, a oferit o primă reacție pentru GOLAZO.ro, după aflarea deciziei TAS.

„Nu se mai poate ataca decizia, e definitivă. Trebuie să vedem ce decid antrenorii. Trebuie găsită o soluție, e un om important Matei. Deși are 34 de ani, alerga că unul de 20, e un lider. Mai avea până în vară contract, nu am discutat de reziliere. Nu știm ce să facem. Putem rezilia unilateral, nu e vorba despre asta, ne vom înțelege.

Trebuie să stea practic până la finalul campionatului, adică până la finalul contractului cu noi. Nu știu cum va face pentru că, din păcate, nici nu se poate antrena cu nimeni. Vom vedea, discutăm și noi intern, și cu el. Nu am ce să zic acum”, a declarat Attila Hadnagy pentru GOLAZO.ro.

Reacția clubului Sepsi

Vineri, Sepsi a oferit o reacție oficială după aflarea deciziei definitive pronunțate de TAS. Clubul covăsnean a anunțat că respectă decizia tribunalului, însă va continua să-și susțină căpitanul.

„Clubul nostru a luat act de decizia pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul căpitanului echipei noastre, Cosmin Matei, prin care acesta a fost sancționat cu o suspendare de nouă luni, perioadă din care o lună a fost deja executată.

Această hotărâre vine după ce, inițial, Cosmin fusese suspendat pentru șase luni de Agenția Națională Anti-Doping, iar ulterior Comisia de Apel a înlăturat sancțiunea, permițându-i să își continue activitatea competițională. Decizia Comisiei de Apel a fost însă contestată de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), iar TAS a admis apelul și a pronunțat hotărârea definitivă.

Regretăm profund această situație și impactul pe care îl are atât asupra lui Cosmin Matei, cât și asupra echipei noastre. Cosmin este un jucător de bază și căpitanul formației noastre, iar absența sa pe teren reprezintă o pierdere semnificativă.

Clubul Sepsi OSK respectă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și principiile care guvernează activitatea sportivă, reafirmându-și angajamentul față de respectarea regulamentelor și promovarea unui sport curat.

În același timp, îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni”, se arată în comunicatul transmis de Sepsi.

Substanța care a fost depistată în organismul lui Matei poate fi găsită într-un ulei pe bază de rădăcină de mușcată și „se traduce printr-un stimulent pe termen scurt, care oferă un plus de viteză, energie și tonus muscular”.

Cosmin Matei: „A fost un pre-workout contaminat”

În ianuarie 2025, Cosmin Matei a vorbit cu GOLAZO.ro despre chinul psihic prin care a trecut după ce a fost depistat pozitiv.

„A fost vorba despre un pre-workout adus în vestiar de un coleg. L-am folosit de la el. Apoi, mi-am cumpărat și eu unul care, din păcate, era contaminat. Am apucat să iau de două ori din el. Nu m-am așteptat niciodată să ies pozitiv. Nu înțelegeam de unde. Mă gândeam că, fix la acel meci cu Craiova, când am fost la doping, eram răcit. Și foloseam niște medicamente pentru răceală. Să mă simt mai bine. Eram convins că de la alea e. Nici nu știam de unde să încep.

Dar am avut niște avocați care au luat pas cu pas totul și am demonstrat prin laboratoare, prin tot ce trebuia, că produsul era contaminat. Adică la modul, au fost produse pe care le-am trimis, care erau contaminate și care nu erau contaminate. Am trimis la probe, unele ieșeau contaminate, altele nu. Practic, făcea imposibil pentru mine să pot detecta care este și care nu e”, a declarat atunci Cosmin Matei.

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