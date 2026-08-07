Îl vor pe „Rege” la Jocurile Olimpice! Americanii i-au rezervat un loc lui LeBron James pentru LA 2028, deși va avea 43 de ani! Un alt veteran a anunțat că vrea să joace
Baschet

Îl vor pe „Rege” la Jocurile Olimpice! Americanii i-au rezervat un loc lui LeBron James pentru LA 2028, deși va avea 43 de ani! Un alt veteran a anunțat că vrea să joace

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 18:28
  • Kevin Durant și LeBron James ar putea evolua pentru a cincea oară în tricoul Statelor Unite la Jocurile Olimpice din 2028.
  • Cei doi ar avea 39, respectiv 43 de ani la competiția care se va desfășura la Los Angeles.
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Kevin Durant vrea să devină primul baschetbalist care câștigă 5 medalii de aur la Jocurile Olimpice în competiția masculină.

Starul lui Houston Rockets a anunțat deja că vrea să fie în lotul de 12 al Statelor Unite în 2028, când competiția va ajunge în Los Angeles. „Dacă voi rămâne la nivel înalt și se va apela la mine, sper să pot juca, deși sunt foarte mulți jucători buni care merită să fie în echipă”, a spus Durant pentru ESPN.

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Îl vor pe „Rege” la Jocurile Olimpice la 43 de ani! Americanii i-au rezervat un loc lui LeBron James pentru LA 2028!

KD este unul dintre cei 4 jucători cu 4 medalii la Jocurile Olimpice, alături de conaționalii Carmelo Anthony și LeBron James, dar și de rușii Gennadi Volnov și Sergei Belov. Este însă singurul cu 4 medalii de aur.

Jurnaliștii americani scriu însă că Durant n-ar fi singurul veteran care ar putea fi prezent pe parchet în LA. Unul dintre cele 12 locuri din lotul național ar fi rezervat pentru LeBron James!

Marele baschetbalist american abia a semnat cu Philadelphia 76ers un contract pentru un sezon cu opțiunea de a-l prelungi până în 2028. Dacă îl va duce la capăt, „Regele” ar putea fi apt pentru Jocurile Olimpice și și-ar încheia cariera la Los Angeles.

„Dacă LeBron vrea să joace, un loc e al lui”, a anunțat Brian Windhorst, jurnalistul ESPN care i-a urmărit cariera lui James încă din liceu.

LeBron fusese întrebat în noiembrie dacă va merge la a cincea Olimpiadă, iar atunci a respins categoric ideea: „Știți deja răspunsul meu. O să mă uit la Jocuri”. În acel moment însă, acesta era convins că urma să se retragă în această vară.

James are în palmares 3 medalii de aur și una de bronz. A revenit în 2024 după 12 ani la națională pentru a ajuta SUA să câștige aurul olimpic, după ce americanii terminaseră pe locul 4 Campionatul Mondial. SUA și-a apărat titlul olimpic după ce a învins Franța în finală, 98-87.

Americanii au cinci medalii de aur consecutive la JO, ultimul eșec fiind în 2004, când s-au ales doar cu bronzul, după ce au fost învinși în semifinale de Argentina lui Ginobili și Scola.

6 medalii de aur
are Diana Taurasi la Jocurile Olimpice, fiind cea mai titrată jucătoare, atât la feminin, cât și la masculin

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