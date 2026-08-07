Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”

Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) a fost, joi, protagonistul unui episod scandalos în calitate de observator UEFA la partida dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen, 1-3, din turul 3 preliminar al Conference League.

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Scene de neînțeles la Tiraspol, unde Florin Prunea a fost delegat de UEFA pentru un meci din cupele europene. Chiar înainte de startul partidei, fostul portar al naționalei s-a filmat cu telefonul în timpul unor reacții sexiste și a postat imaginile pe contul său de Instagram.

VIDEO. Florin Prunea, comportament scandalos ca observator UEFA! Ce făcea la Tiraspol: „E ce trebuie, fratello?”

„Vă pupă Hanțu! Începe meciul, acum ies echipele. Lume puțină, cred că sunt mai mulți oaspeți”, a început Prunea, filmând arena lui Sheriff. Apoi a mutat cadrul către o femeie care stătea pe rândul din fața sa: „Hai să vă arăt și ceva frumos aici”.

Și a continuat, orientând camera telefonului către o doamnă care stătea la câteva scaune distanță de el: „Și vă mai arăt ceva frumos”. Imediat a întors camera spre el, făcând gesturi cu subînțeles: „Ăăăă? E ce trebuie, fratello?”.

Apoi s-a întors la meci: „Sper să nu fie probleme. Vă dați seamă că ăștia au venit din Elveția până aici ca să vadă meciul. Echipă iubită St. Gallen. V-am promis că vă țin la curent. Vă pupă Hanțu, sper să avem un meci fără probleme și cel mai bun să câștige”.

Nu e la primul moment controversat

În prima parte a anului, Prunea a spus că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a făcut videochat, susținând ulterior că a fost informat prost de pe TikTok.

„Cine-i, mă, Buzoianu? Aia de la Mediu? Auzi, ia bagă pe Google să vezi de Buzoianu. Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș! Ia vezi ce găsești acolo. A făcut, mă, videochat.

Ia bagă să vezi! Să vedem dacă e adevărat, nu știu. Nu e pe nicăieri? Acum mi-am adus aminte. Stai că îți zic și în ce oraș. Nu pot să spun de unde știu.

În Slobozia a făcut, mă! Mi-am adus aminte. La Slobozia 100%, mi-am adus aminte. Bombă de presă! Tefeliștii… v-am pornit! V-am zgândărit. N-am spus că e adevărat”, afirmase Florin Prunea.

„Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a declarat Florin Prunea pentru iamsport.ro.

Derapaj rasist în direct

Chiar în urmă cu aproape două săptămâni, Prunea a folosit o expresii cu conotații rasiste după Dinamo - Craiova 5-1, când a vrut să-l laude pe portarul marocan Alaa Bellaarouch.

Ați văzut cum este? Zici că este «arc». Dinamo este o echipă atât de concentrată astăzi...”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport, conform gsp.ro.

Radu Naum a intervenit imediat și i-a cerut fostului portar să nu mai folosească expresia respectivă: „O să te rog să nu mai folosești termeni d-ăștia”.

Prunea a explicat apoi că intenția sa a fost să facă referire exclusiv la calitățile atletice și la reflexele portarului.

Noi știm în fotbal de ce îi spunem așa, maimuță, pentru reflexe, reacție. Este ceva... Vezi că joacă libero? El este libero la Dinamo, nu doar portar. Florin Prunea, fost portar român

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