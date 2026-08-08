Liga 1, etapa #4 LIVE de la ora 18:30, Farul - Csikszereda » Dinamo joacă acasă cu FC Voluntari
Liga 1. Fotomontaj GOLAZO.ro
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Liga 1, etapa #4 LIVE de la ora 18:30, Farul - Csikszereda » Dinamo joacă acasă cu FC Voluntari

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 09:03
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 16:02
  • Etapa #4 din Liga 1 continuă cu partidele Farul - Csikszereda, de la ora 18:30 și Dinamo - Voluntari, de la 21:30.
  • În primul meci al rundei, UTA Arad și Rapid au remizat, scor 0-0.
  • Toate partidele din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Duelul de la Arad nu a fost unul lipsit de ocazii mari, însă rezultatul a fost unul echitabil având în vedere numărul redus de faze periculoase de la ambele porți.

Padula a bifat cea mai mare ocazie pentru UTA, când a lovit transversala în forță, în prima repriză.

De cealaltă parte, Petrila a ratat șansa de a aduce victorie pe final, după ce a finalizat de unul singur un contraatac 3 contra 1, fiind oprit de Tordai.

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Farul Constanța - Csikszereda, live de 18:30

  • Stadion: Academia Hagi
  • Arbitru: Gabriel Mihuleac / Asistenți: George Duță și Florin Iftode / VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Cristina Trandafir

Dinamo - FC Voluntari, live de la 21:30

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  • Stadion: Complex Sportiv Național „Arcul de Triumf”
  • Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Ionel Dumitru și Florian Vișan / VAR: Cătălin Popa, AVAR: Sebastian Gheorghe

S-a jucat:

UTA Arad - Rapid 0-0

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Echipele de start:

  • UTA: Tordai - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Padula - Sota, Odada - Abdallah, Roman, Pitu - Sinani
  • Rezerve: Gorcea, Bădescu, Pospelov, Tzionis, Papeau, Țăroi, Ile, Coman
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rapid: Aioani - D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja - Moruțan, Kodor, Al. Dobre
  • Rezerve: Ungureanu, Jambor, Petrila, El Sawy, Onea, Pop, Neculcea, Șucu, Celik, Kamara, Stojilkovic
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Neacșu George Florin și Filip Alexandru Adrian. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: „Francisc Neumann”

Urmează:

Duminică, 9 august

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, live de 18:30

  • Stadion: „Ilie Oană”

U Craiova - FC Argeș, live de la 21:30

  • Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 10 august

FC Botoșani - Corvinul Hunedoara, live de 18:30

  • Stadion: Municipal

Sepsi - FCSB, live de la 21:30

  • Stadion: Baza Sportivă Sepsi

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid48
2FCSB37
3U Craiova36
4U Cluj36
5FC Argeș36
6Oțelul35
7Dinamo34
8Farul34
9Corvinul34
10Sepsi34
11FC Voluntari34
12CFR Cluj33
13Petrolul33
14FC Botoșani32
15UTA Arad42
16Csikszereda30

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