Etapa #4 din Liga 1 continuă cu partidele Farul - Csikszereda, de la ora 18:30 și Dinamo - Voluntari, de la 21:30.

În primul meci al rundei, UTA Arad și Rapid au remizat, scor 0-0.

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Duelul de la Arad nu a fost unul lipsit de ocazii mari, însă rezultatul a fost unul echitabil având în vedere numărul redus de faze periculoase de la ambele porți.

Padula a bifat cea mai mare ocazie pentru UTA, când a lovit transversala în forță, în prima repriză.

De cealaltă parte, Petrila a ratat șansa de a aduce victorie pe final, după ce a finalizat de unul singur un contraatac 3 contra 1, fiind oprit de Tordai.

Farul Constanța - Csikszereda, live de 18:30

Stadion: Academia Hagi

Academia Hagi Arbitru: Gabriel Mihuleac / Asistenți: George Duță și Florin Iftode / VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Cristina Trandafir

Dinamo - FC Voluntari, live de la 21:30

Stadion : Complex Sportiv Național „Arcul de Triumf”

: Complex Sportiv Național „Arcul de Triumf” Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Ionel Dumitru și Florian Vișan / VAR: Cătălin Popa, AVAR: Sebastian Gheorghe

S-a jucat:

UTA Arad - Rapid 0-0

Echipele de start:

UTA: Tordai - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Padula - Sota, Odada - Abdallah, Roman, Pitu - Sinani

Tordai - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Padula - Sota, Odada - Abdallah, Roman, Pitu - Sinani Rezerve: Gorcea, Bădescu, Pospelov, Tzionis, Papeau, Țăroi, Ile, Coman

Gorcea, Bădescu, Pospelov, Tzionis, Papeau, Țăroi, Ile, Coman Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Rapid: Aioani - D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja - Moruțan, Kodor, Al. Dobre

Aioani - D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja - Moruțan, Kodor, Al. Dobre Rezerve: Ungureanu, Jambor, Petrila, El Sawy, Onea, Pop, Neculcea, Șucu, Celik, Kamara, Stojilkovic

Ungureanu, Jambor, Petrila, El Sawy, Onea, Pop, Neculcea, Șucu, Celik, Kamara, Stojilkovic Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu Arbitru : Roman George Cătălin. Asistenți : Neacșu George Florin și Filip Alexandru Adrian. Arbitru VAR : Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Roman George Cătălin. : Neacșu George Florin și Filip Alexandru Adrian. : Cojocaru Adrian Viorel. : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: „Francisc Neumann”

Urmează:

Duminică, 9 august

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, live de 18:30

Stadion: „Ilie Oană”

U Craiova - FC Argeș, live de la 21:30

Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 10 august

FC Botoșani - Corvinul Hunedoara, live de 18:30

Stadion: Municipal

Sepsi - FCSB, live de la 21:30

Stadion: Baza Sportivă Sepsi

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 4 8 2 FCSB 3 7 3 U Craiova 3 6 4 U Cluj 3 6 5 FC Argeș 3 6 6 Oțelul 3 5 7 Dinamo 3 4 8 Farul 3 4 9 Corvinul 3 4 10 Sepsi 3 4 11 FC Voluntari 3 4 12 CFR Cluj 3 3 13 Petrolul 3 3 14 FC Botoșani 3 2 15 UTA Arad 4 2 16 Csikszereda 3 0

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