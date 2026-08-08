- Etapa #4 din Liga 1 continuă cu partidele Farul - Csikszereda, de la ora 18:30 și Dinamo - Voluntari, de la 21:30.
- În primul meci al rundei, UTA Arad și Rapid au remizat, scor 0-0.
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Duelul de la Arad nu a fost unul lipsit de ocazii mari, însă rezultatul a fost unul echitabil având în vedere numărul redus de faze periculoase de la ambele porți.
Padula a bifat cea mai mare ocazie pentru UTA, când a lovit transversala în forță, în prima repriză.
De cealaltă parte, Petrila a ratat șansa de a aduce victorie pe final, după ce a finalizat de unul singur un contraatac 3 contra 1, fiind oprit de Tordai.
Farul Constanța - Csikszereda, live de 18:30
- Stadion: Academia Hagi
- Arbitru: Gabriel Mihuleac / Asistenți: George Duță și Florin Iftode / VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Cristina Trandafir
Dinamo - FC Voluntari, live de la 21:30
- Stadion: Complex Sportiv Național „Arcul de Triumf”
- Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Ionel Dumitru și Florian Vișan / VAR: Cătălin Popa, AVAR: Sebastian Gheorghe
S-a jucat:
UTA Arad - Rapid 0-0
Echipele de start:
- UTA: Tordai - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Padula - Sota, Odada - Abdallah, Roman, Pitu - Sinani
- Rezerve: Gorcea, Bădescu, Pospelov, Tzionis, Papeau, Țăroi, Ile, Coman
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Rapid: Aioani - D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja - Moruțan, Kodor, Al. Dobre
- Rezerve: Ungureanu, Jambor, Petrila, El Sawy, Onea, Pop, Neculcea, Șucu, Celik, Kamara, Stojilkovic
- Antrenor: Daniel Pancu
- Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Neacșu George Florin și Filip Alexandru Adrian. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: „Francisc Neumann”
Urmează:
Duminică, 9 august
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, live de 18:30
- Stadion: „Ilie Oană”
U Craiova - FC Argeș, live de la 21:30
- Stadion: „Ion Oblemenco”
Luni, 10 august
FC Botoșani - Corvinul Hunedoara, live de 18:30
- Stadion: Municipal
Sepsi - FCSB, live de la 21:30
- Stadion: Baza Sportivă Sepsi
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|4
|8
|2
|FCSB
|3
|7
|3
|U Craiova
|3
|6
|4
|U Cluj
|3
|6
|5
|FC Argeș
|3
|6
|6
|Oțelul
|3
|5
|7
|Dinamo
|3
|4
|8
|Farul
|3
|4
|9
|Corvinul
|3
|4
|10
|Sepsi
|3
|4
|11
|FC Voluntari
|3
|4
|12
|CFR Cluj
|3
|3
|13
|Petrolul
|3
|3
|14
|FC Botoșani
|3
|2
|15
|UTA Arad
|4
|2
|16
|Csikszereda
|3
|0