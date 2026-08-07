Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală! +11 foto
Rodri / Foto: IMAGO
Campionate

Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 11:25
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 11:25
  • Rodri (30 de ani), mijlocașul lui Manchester City și al naționalei Spaniei, ar fi decis să semneze cu Barcelona, deși Real Madrid îi prezentase o ofertă semnificativă.
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Real Madrid îl considera pe Rodri o țintă importantă pentru mijlocul terenului și purtase deja discuții cu jucătorul.

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Rodri a refuzat Real Madrid și ar fi ales Barcelona

Gruparea madrilenă ar fi fost dispusă să ofere în jur de 115 milioane de euro pentru semnătura jucătorului, conform mundodeportivo.com.

Totuși, conducerea clubului ar fi observat că acesta nu era pe deplin convins de o mutare pe Santiago Bernabeu.

În ultima discuție cu oficialii madrileni, Rodri le-ar fi explicat și motivele pentru care înclină spre Barcelona: stilul de joc al catalanilor, influența fotbalului practicat de Pep Guardiola și relația apropiată pe care o are cu mai mulți jucători ai Barcelonei de la naționala Spaniei, conform as.com.

La Real Madrid, decizia ar fi fost acceptată fără tensiuni. Jose Mourinho a fost informat pe parcursul negocierilor, iar clubul consideră că are și alte soluții pentru postul de mijlocaș defensiv.

60 de milioane de euro
ar urma să plătească Barcelona pentru transferul lui Rodri, care ar semna un contract pe patru sezoane, cu un salariu de aproximativ 30 de milioane de euro brut pe sezon

Cifrele lui Rodri la echipele de club

  • Manchester City: 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive
  • Villarreal: 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive
  • Atletico Madrid: 47 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

Rodri a adunat 70 de meciuri și patru goluri pentru naționala Spaniei, alături de care a câștigat Nations League în 2023, Euro 2024 și Campionatul Mondial din 2026.

De asemenea, Rodri a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur în 2024.

FOTO. Spania - Argentina (1-0), în finala CM 2026

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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