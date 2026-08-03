„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Oscar Pistorius (39 de ani) a fost eliberat din închisoare în 2024, după ce fusese condamnat pentru uciderea iubitei sale în urmă cu 13 ani.

Părerile localnicilor despre fostul campion paralimpic sunt contradictorii.

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În primele ore ale zilei de Sfântul Valentin din 2013, Pistorius a tras patru gloanțe prin ușa încuiată a băii și a ucis-o pe iubita sa, modelul Reeva Steenkamp.

Eliberat condiționat în ianuarie 2024, după ce a ispășit nouă ani din pedeapsa sa de 13 ani și 5 luni, sud-africanul locuiește acum în Waterkloof, cartier exclusivist din orașul Pretoria, același loc unde a avut loc crima.

Cum arată viața lui Oscar Pistorius după eliberarea din închisoare

Pistorius, primul sportiv cu ambele picioare amputate care a participat la Jocurile Olimpice, și-a construit o nouă viață după ce a ieșit din închisoare.

Cunoscut drept „Blade Runner” în perioada în care concura, sud-africanul își acoperă de cele mai multe ori protezele cu pantaloni, încercând să se ascundă de privirile curioase.

Oscar Pistorius la Jocurile Olimpice din 2012 (Foto: IMAGO)

Pistorius locuiește împreună cu unchiul său, Arnold, care este unul dintre cei mai bogați oameni din regiune și l-a crescut pe Oscar de la vârsta de 15 ani, după moartea mamei sale.

Conacul lor are o piscină în formă de crucifix, precum și o sală de sport proprie, unde Pistorius se poate antrena. Există câini de pază și personal de securitate la fiecare colț de stradă.

'He's been forgiven. He's part of the family now': Uncovered for the first time, this is the secret new life of Oscar Pistorius https://t.co/qTpmjfRgBf — Daily Mail (@DailyMail) July 31, 2026

Anul trecut, Pistorius s-ar fi angajat la o firmă de producție audio. De asemenea, și-a îndreptat atenția spre alte sporturi. Este văzut adesea pe terenul de padel și a început să participe la competițiile locale de Ironman.

Anul trecut, a terminat pe locul 555 la o cursă de 112 kilometri desfășurată la Durban și pe locul al treilea în categoria „persoanelor cu dizabilități fizice”.

Localnicii au vorbit despre noua viață a lui Pistorius, iar părerile sunt împărțite, notează dailymail.com:

„Pe aici nu vrem să auzim nimic despre el. E ca o fantomă pentru noi. A dispărut de pe fața pământului și majoritatea oamenilor se bucură că lucrurile rămân așa. Se pare că acum are un loc de muncă, deși nicio companie importantă nu s-ar apropia de el”

„Oscar e un client foarte politicos al cafenelei noastre și își vede de treaba lui. Cățelul lui primește mai multă atenție decât el. Majoritatea oamenilor nu îl recunosc”

„Uneori îl vezi la magazinul local de biciclete, bând un cappuccino și discutând cu angajații despre ciclism”

„Acum e un tip solid, dar nu supraponderal”

„Înainte îl vedeam mai des în club, dar în ultima vreme nu prea”.

6 medalii de aur a cucerit Oscar Pistorius la Jocurile Paralimpice din 2004, 2008 și 2012. A mai obținut un bronz în 2004 și un argint în 2012

Oscar Pistorius „a fost iertat, acum face parte din familie”

Pe parcursul procesului, Pistorious mergea la NG Kerk, o biserică tradiționată aflată în apropierea locuinței sale.

Acum, acesta frecventează în mod regulat o biserică evanghelică modernă, împreună cu noua sa iubită, Rita Greyling, care seamănă izbitor de mult cu Steenkamp.

„Oscar face parte din grupul de voluntari de aici. Mereu ne ajută cu diverse treburi, cum ar fi parcarea și servirea cafelei. Face parte din comunitatea noastră”

„Oscar l-a descoperit pe Iisus în închisoare. Sunt oameni aici care îl cunosc de mult timp”

„Cu toții am păcătuit, cu toții am făcut lucruri de care ne este rușine. El a fost iertat. Acum face parte din familie”.

Reeva Steenkamp (stânga / IMAGO) și Rita Greyling (dreapta / Instagram)

Un șofer Uber povestește cum l-a luat recent pe Pistorius de la un meci de rugby:

„Stăteau pe bancheta din spate a mașinii, iar prietenul lui a zis ceva de genul: «Știi cine e tipul ăsta?»”.

Conform condițiilor eliberării condiționate, Pistorius trebuie să anunțe poliția dacă părăsește provincia în care locuiește.

Călătoriile internaționale sunt aproape imposibile, dar se pare că acesta și-a petrecut o perioadă de timp într-o vilă de lux pe plaja din Zinkwazi, un sat situat la aproximativ 80 de kilometri nord de Durban.

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