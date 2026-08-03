„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Oscar Pistorius în 2014 (Foto: IMAGO)
Atletism

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 14:09
  • Oscar Pistorius (39 de ani) a fost eliberat din închisoare în 2024, după ce fusese condamnat pentru uciderea iubitei sale în urmă cu 13 ani.
  • Părerile localnicilor despre fostul campion paralimpic sunt contradictorii.
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În primele ore ale zilei de Sfântul Valentin din 2013, Pistorius a tras patru gloanțe prin ușa încuiată a băii și a ucis-o pe iubita sa, modelul Reeva Steenkamp.

Eliberat condiționat în ianuarie 2024, după ce a ispășit nouă ani din pedeapsa sa de 13 ani și 5 luni, sud-africanul locuiește acum în Waterkloof, cartier exclusivist din orașul Pretoria, același loc unde a avut loc crima.

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Cum arată viața lui Oscar Pistorius după eliberarea din închisoare

Pistorius, primul sportiv cu ambele picioare amputate care a participat la Jocurile Olimpice, și-a construit o nouă viață după ce a ieșit din închisoare.

Cunoscut drept „Blade Runner” în perioada în care concura, sud-africanul își acoperă de cele mai multe ori protezele cu pantaloni, încercând să se ascundă de privirile curioase.

Oscar Pistorius la Jocurile Olimpice din 2012 (Foto: IMAGO) Oscar Pistorius la Jocurile Olimpice din 2012 (Foto: IMAGO)
Oscar Pistorius la Jocurile Olimpice din 2012 (Foto: IMAGO)

Pistorius locuiește împreună cu unchiul său, Arnold, care este unul dintre cei mai bogați oameni din regiune și l-a crescut pe Oscar de la vârsta de 15 ani, după moartea mamei sale.

Conacul lor are o piscină în formă de crucifix, precum și o sală de sport proprie, unde Pistorius se poate antrena. Există câini de pază și personal de securitate la fiecare colț de stradă.

Anul trecut, Pistorius s-ar fi angajat la o firmă de producție audio. De asemenea, și-a îndreptat atenția spre alte sporturi. Este văzut adesea pe terenul de padel și a început să participe la competițiile locale de Ironman.

Anul trecut, a terminat pe locul 555 la o cursă de 112 kilometri desfășurată la Durban și pe locul al treilea în categoria „persoanelor cu dizabilități fizice”.

Localnicii au vorbit despre noua viață a lui Pistorius, iar părerile sunt împărțite, notează dailymail.com:

  • „Pe aici nu vrem să auzim nimic despre el. E ca o fantomă pentru noi. A dispărut de pe fața pământului și majoritatea oamenilor se bucură că lucrurile rămân așa. Se pare că acum are un loc de muncă, deși nicio companie importantă nu s-ar apropia de el”
  • „Oscar e un client foarte politicos al cafenelei noastre și își vede de treaba lui. Cățelul lui primește mai multă atenție decât el. Majoritatea oamenilor nu îl recunosc”
  • „Uneori îl vezi la magazinul local de biciclete, bând un cappuccino și discutând cu angajații despre ciclism”
  • „Acum e un tip solid, dar nu supraponderal”
  • „Înainte îl vedeam mai des în club, dar în ultima vreme nu prea”.
6 medalii de aur
a cucerit Oscar Pistorius la Jocurile Paralimpice din 2004, 2008 și 2012. A mai obținut un bronz în 2004 și un argint în 2012

Oscar Pistorius „a fost iertat, acum face parte din familie”

Pe parcursul procesului, Pistorious mergea la NG Kerk, o biserică tradiționată aflată în apropierea locuinței sale.

Acum, acesta frecventează în mod regulat o biserică evanghelică modernă, împreună cu noua sa iubită, Rita Greyling, care seamănă izbitor de mult cu Steenkamp.

  • „Oscar face parte din grupul de voluntari de aici. Mereu ne ajută cu diverse treburi, cum ar fi parcarea și servirea cafelei. Face parte din comunitatea noastră”
  • „Oscar l-a descoperit pe Iisus în închisoare. Sunt oameni aici care îl cunosc de mult timp”
  • „Cu toții am păcătuit, cu toții am făcut lucruri de care ne este rușine. El a fost iertat. Acum face parte din familie”.
Reeva Steenkamp (stânga / IMAGO) și Rita Greyling (dreapta / Instagram) Reeva Steenkamp (stânga / IMAGO) și Rita Greyling (dreapta / Instagram)
Reeva Steenkamp (stânga / IMAGO) și Rita Greyling (dreapta / Instagram)

Un șofer Uber povestește cum l-a luat recent pe Pistorius de la un meci de rugby:

  • „Stăteau pe bancheta din spate a mașinii, iar prietenul lui a zis ceva de genul: «Știi cine e tipul ăsta?»”.

Conform condițiilor eliberării condiționate, Pistorius trebuie să anunțe poliția dacă părăsește provincia în care locuiește.

Călătoriile internaționale sunt aproape imposibile, dar se pare că acesta și-a petrecut o perioadă de timp într-o vilă de lux pe plaja din Zinkwazi, un sat situat la aproximativ 80 de kilometri nord de Durban.

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