Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?

Ioan Varga (55 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, ar fi luat decizii majore în ședința de vineri, alături de cei din conducerea clubului.

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Finanțatorul a avut o reacție foarte dură, joi seară, după eșecul cu Tromso, 0-5, iar acum ar fi stabilit atât viitorul antrenorului Antonio Folha, cât și al unora dintre jucători.

Antonio Folha, staff-ul și 3 jucători, dați afară!

Varga a început ședința de vineri dimineață cu situația lui Antonio Folha, care a preluat echipa în această vară.

Portughezul ar urma să fie demis în scurt timp alături de întreg staff-ul său. Responsabilitățile acestuia vor fi preluate de Ovidiu Hoban, ca interimar, până la numirea unui nou antrenor, informează gsp.ro.

Totodată, Varga ar fi decis să renunțe și la primii 3 jucători, toți fiind pe teren la rușinea cu Tromso. Aceștia ar fi Renato Pantalon, Bruno Costa și Andre Moreira, scrie Fanatik.

Insolvența ar putea fi singura variantă bună pentru CFR Cluj

Tot în cadrul ședinței au fost aduse în discuție și probleme financiare serioase cu care se confruntă CFR Cluj.

Deși Ioan Varga a exclus de fiecare dată varianta insolvenței, problemele tot mai accentuate par să-l fi dus foarte aproape de deschiderea procedurii.

Patronul ar putea fi convins și de restul oficialilor din club, care optează pentru intrarea în insolvență, scrie gsp.ro, situație cu care CFR s-a mai confruntat și în perioada 2015-2017.

Dacă procedura va fi aprobată, CFR Cluj nu va mai putea fi prezentă în cupele europene până nu va reuși să-și rezolve problemele și să iasă din insolvență.

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