Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul +21 foto
Microbuzul închirat pentru cantonamentul echipei de fotbal Dinamo București II a fost implicat într-un accident grav la Câmpulung Muscel (foto: ISU Argeș)
Diverse

Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 15:21
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 15:21
  • Accidentul în care și-a pierdut viața maseurul lui Dinamo 2, Constantin Covaciu (58 de ani), iar antrenorul Adrian Ropotan și mai mulți jucători au fost răniți grav, produce deja primele consecințe administrative.
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Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a confirmat pentru GOLAZO.ro că Alindo Impex SRL, societatea care a pus la dispoziție microbuzul implicat în accidentul din 31 iulie, soldat cu moartea maseurului Constantin Covaciu, a fost sancționată contravențional.

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Detalii noi din ancheta tragediei de la Dinamo 2

ITM Argeș cercetează cazul deoarece accidentul s-a produs în timpul unei deplasări de serviciu a delegației lui Dinamo 2 către un meci amical.

Ancheta vizează încadrarea evenimentului ca accident de muncă și respectarea legislației muncii de către firma de transport, inclusiv în cazul șoferului.

Răspunsul oficial al instituției vine la o săptămână după tragedia produsă la Câmpulung Muscel și reprezintă prima confirmare că verificările inspectorilor de muncă au dus deja la aplicarea unor sancțiuni, chiar dacă ancheta privind accidentul nu a fost încă finalizată.

Șoferul este internat în stare de comă indusă

Microbuzul în care călătorea delegația echipei secunde a lui Dinamo fusese închiriat de la Alindo Impex SRL, companie administrată de Dumitru Colonescu.

La volan se afla un șofer în vârstă de 83 de ani, care, potrivit informațiilor din ancheta penală, ar fi suferit un infarct înainte ca autovehiculul să părăsească partea carosabilă și să se izbească violent de un copac.

În urma impactului, maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața, iar antrenorul Adrian Ropotan și mai mulți jucători au fost răniți, unii dintre ei fiind transportați de urgență la spital.

Șoferul a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca din București, unde se află în continuare în stare de comă indusă.

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi pierdut controlul microbuzului, posibil din cauza neadaptării vitezei într-o curbă ușoară la stânga, pe un drum cu înclinație accentuată, iar vehiculul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac.

ITM: „Firma a fost sancționată după verificările inspectorilor”

În răspunsul transmis la solicitarea GOLAZO.ro, ITM Argeș precizează că, în urma verificărilor efectuate, a sancționat contravențional firma de transport.

„La nivelul inspectoratului este în curs de desfășurare cercetarea evenimentului, care presupune și verificarea angajatorului.

În ambele domenii de competență, respectiv cel al relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, instituția noastră, în urma verificărilor, a sancționat contravențional angajatorul”, se arată în adresa transmisă redacției.

Instituția nu precizează ce contravenții au fost constatate și nici valoarea sancțiunilor.

Totuși, conform legislației, amenzile pe care ITM le poate aplica în astfel de cazuri sunt:

  • Muncă „la negru” (fără contract): 40.000 lei pentru fiecare persoană (maximum 1.000.000 lei).
  • Muncă „la gri” sau contract suspendat: Între 8.000 și 15.000 lei de persoană.
  • Nereguli SSM (lipsă instruire, echipament, evaluare riscuri): Între 3.500 și 10.000 lei.
  • Necomunicarea de îndată a unui accident de muncă: Între 3.500 și 7.000 lei.
  • Abateri privind programul de lucru și repausul: Între 1.500 și 3.000 lei.

Galerie foto (21 imagini)

Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro
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Cercetarea accidentului continuă

ITM Argeș subliniază că cercetarea evenimentului este încă în desfășurare.

Potrivit instituției, ancheta urmărește stabilirea împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului, a prevederilor legale încălcate, a eventualelor răspunderi și a măsurilor necesare pentru prevenirea unor situații similare.

Tot în cadrul acestei proceduri va fi stabilit și caracterul accidentului.

În paralel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung efectuează cercetări într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

ITM nu a răspuns dacă șoferul de 83 de ani era angajat

GOLAZO.ro a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș și informații privind situația contractuală a șoferului de 83 de ani și existența fișei sale de aptitudine medicală.

Instituția a refuzat să comunice aceste informații, invocând caracterul confidențial al datelor din Registrul General de Evidență a Salariaților și al dosarului medical.

În ziua accidentului, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a transmis că șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, întrucât era în stare de inconștiență și a fost preluat de un echipaj medical.

Potrivit polițiștilor, șoferul microbuzului ar fi părăsit carosabilul, posibil pe fondul neadaptării vitezei într-o curbă ușoară la stânga, pe un drum cu înclinație accentuată, izbindu-se de un copac. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în continuare investigate.

Elena Lasconi: șoferul nu figura în actele firmei

Imediat după tragedie, primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat acuzații dure la adresa fimei Alindo Impex SRL, care asigură de ani de zile transportul local de tip „maxi taxi” în baza unor contracte cu primăria.

Edilul a declarat pentru GOLAZO.ro că, din verificările efectuate la documentația depusă de Alindo Impex SRL în cadrul contractului de transport public, șoferul de 83 de ani nu figura în actele firmei.

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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