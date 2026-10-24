David Miculescu (25 de ani) s-ar afla pe lista celor de la Samsunspor, formație care caută o soluție în compartimentul ofensiv.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În vara anului 2022, FCSB plătea 1,7 milioane de euro pentru transferul atacantului de la UTA Arad.

David Miculescu, dorit de Samsunspor

Miculescu ar putea să-i părăsească pe roș-albaștrii în această iarnă.

Potrivit trumedia.ro, fotbalistul ar fi fost propus la Samsunspor, iar profilul său corespunde tipului de jucător pe care îl caută turcii.

În perioada de mercato, formația care ocupă locul 17 în Turcia s-a despărțit de golgheterul Marius Mouandilmadji.

Internaționalul din Ciad a fost cedat la Olympiacos pentru 7 milioane de euro. Samsunspor a încercat să transfere un fotbalist de la Stuttgart pentru 5 milioane de euro, dar negocierile au picat.

Acest lucru a dus la apariția lui David Miculescu pe lista clubului.

2.300.000 de euro este cota lui David Miculescu, potrivit transfermarkt.ro

Potrivit sursei citate, Miculescu câștigă aproximativ 30.000 de euro pe lună și are contract cu FCSB până în 2029, ceea ce îl va face pe Gigi Becali să ceară o sumă importantă de transfer pentru jucătorul său.

„Eu, dacă sunt o echipă din străinătate, iau doi jucători, dar primul pe care-l iau și dau pe el și 10 milioane este David Miculescu”, declara patronul roș-albaștrilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport