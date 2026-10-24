Stanciu, decisiv în fața liderului Cum poate deveni campion în ultima etapă din China
Nicolae Stanciu/ Foto: IMAGO
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Stanciu, decisiv în fața liderului Cum poate deveni campion în ultima etapă din China

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 20:09
  • Chengdu Rongcheng - Dalian Yingbo 0-1. Nicolae Stanciu (33 de ani) a fost decisiv în victoria echipei sale în fața liderului din China.
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Căpitan și integralist pentru Dalian Yingbo, internaționalul român a fost vinovat la penalty-ul primit de gazde în minutul 40 al partidei, după ce a faultat un adversar în propriul careu.

Din fericire pentru el și pentru echipa sa, Felipe Silva (34 de ani) a ratat.

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Nicolae Stanciu, decisiv în fața liderului din China! Ar putea devenit campion în ultima etapă

În minutul 66, Stanciu s-a revanșat cu o pasă decisivă. Internaționalul român a executat excelent o lovitură liberă, iar Mamadou Traore (32 de ani) a marcat cu o lovitură de cap din interiorul careului.

Chengdu Rongcheng a egalat în minutul 90, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Stanciu ar putea deveni campion în ultima etapă din China

După victoria obținută pe terenul liderului din China, Dalian Yingbo este pe locul 2, cu 49 de puncte, trei mai puține decât Chengdu Rongcheng.

În ultima rundă a sezonului, Chengdu are un meci dificil, în deplasare, cu Shandong Taishan, formație aflată pe locul 4.

De partea cealaltă, Dalian o înfruntă acasă pe Tianjin Jinmen Tiger, echipă care a scăpat deja de grijile retrogradării.

Stanciu și colegii săi trebuie să câștige, iar Chengdu să piardă. În cazul în care se va ajunge la egalitate de puncte, departajarea se va face în funcție de rezultatele directe, iar Dalian s-a impus în ambele confruntări, cu 2-0 și 1-0.

12 goluri
și 5 pase decisive are Stanciu pentru Dalian, contribuind la aproape o treime dintre reușitele echipei.

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