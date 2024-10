Farul a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 3-2, într-un meci din cadrul etapei a 14-a din Liga 1.

Denis Alibec a făcut un meci bun, contribuind decisiv, cu un gol și o pasă de gol.

Farul a reușit să o învingă cu 3-2 pe Universitatea Craiova, iar elevii lui Hagi se revanșează față de fani, după înfrângerea cu 0-5 de pe terenul Rapidului, etapa trecută.

Denis Alibec a fost decisiv, reușind un gol și o pasă de gol în partida prin care Farul s-a desprins de ultimele locuri.

Farul - Craiova 3-2. Alibec despre cum au fost marcate golurile: „Fundașii sunt lenți”

Primul gol a venit în minutul 6, în urma unui contraatac rapid, în care Denis Alibec, aflat în propria jumătate de teren, i-a oferit o pasă excelentă lui Grigoryan, care a finalizat impecabil.

„Un meci foarte greu, cred că i-am surprins în prima repriză.

Ne-am uitat la Craiova, i-am analizat, știam că stau cu apărarea sus și am lucrat să plecăm în spatele lor, pentru că fundașii sunt lenți.

După ce am văzut că am luat roșu, plus două penalty-uri, ne-am gândit (n.r. - că pot pierde), dar îi mulțumim lui Buzbuchi că a reușit să scoată al doilea penalty și ne-a dat o încredere foarte mare”, a declarat Denis Alibec, la Prima Sport.