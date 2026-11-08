Șansă pentru Dennis Man Internaționalul român, pe lista unui club important din Serie A

Dennis Man (28 de ani) ar fi intrat în atenția unui club important din Serie A, pentru campania de transferuri din iarnă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul român traversează o perioadă dificilă în Olanda, unde nu reușește să bifeze minute, iar PSV Eindhoven l-ar putea ceda în cazul unei oferte clare.

Dennis Man ar fi dorit de Lazio în această iarnă

După un sezon reușit în tricoul campioanei din Eredivisie, Man se confruntă acum cu probleme serioase, fiind rezervă neutilizată în ultimele două partide.

Însă, o șansă importantă pentru el ar putea veni chiar în această iarnă. Lazio, revelația din Serie A, ar fi interesată de serviciile internaționalului român.

Clubul din Roma ar intenționa să-l aducă sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare, informează jurnalistul Nicolo Schira.

#Lazio are still interested in #PSV’s winger Dennis #Man for a loan with the option to buy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 7, 2026

Deși a fost decisiv în multe partide din stagiunea anterioară, cu 11 goluri și 7 assist-uri, Dennis Man nu a contribuit la nicio reușită în acest sezon, bifând doar 7 apariții, într-un total de doar 159 de minute.

Lazio are parte de un sezon incredibil sub comanda lui Gennaro Gattuso, fiind lider cu 28 de puncte după primele 10 etape.

Ultimul titlu cucerit de clubul din capitala Italiei a fost cel din anul 2000, când a reușit eventul.

9,1 milioane de euro a plătit PSV către Parma în vara lui 2025, pentru transferul lui Dennis Man

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport