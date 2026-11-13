Investiție de un milion de euro Modificări importante în acționariatul firmei care deține Dinamo

Dinamo a primit o finanțare de un milion de euro din partea unuia dintre acționarii de la Red&White, societatea care deține pachetul majoritar al clubului.

Dinamo a încheiat turul sezonului regulat 2026-2027 pe locul 2, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, după 15 etape.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Operațiunea a fost aprobată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 3 aprilie 2026, dar detaliile au apărut abia acum, în Monitorul Oficial.

Dinamo a primit o infuzie de un milion de euro de la acționarul Gelu Sulugiuc

Lusson Holdings, reprezentată de Gelu Christian Sulugiuc, a contribuit cu 5.097.008 lei, echivalentul a aproximativ un milion de euro.

Din această sumă, 25.210 lei au fost folosiți pentru emiterea a 2.521 de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Restul de 5.071.798 de lei reprezintă bani destinați pentru finanțarea echipei Dinamo.

Suma a fost înregistrată separat, ca primă de emisiune, o procedură contabilă prin care contribuția suplimentară a investitorului nu se transformă în acțiuni.

Astfel, participația Lusson Holdings a crescut de la 10% la 16,89%.

RNV Sports a pierdut majoritatea absolută în Red&White

În urma operațiunii, participația companiei RNV Sports SRL, principalul acționar al Red&White, a scăzut de la 52,33% la 48,33%.

RNV rămâne cel mai mare acționar individual, însă nu mai deține singură peste jumătate din societate. Scăderea procentului nu a fost provocată de o vânzare de acțiuni, ci de apariția unor acțiuni noi, preluate integral de investitorul danez.

Ceilalți acționari au acceptat această operațiune și au renunțat la dreptul de a cumpăra proporțional din noile acțiuni, astfel că procentele lor au scăzut.

Cum arată noua structură a acționariatului Red&White

După majorarea capitalului social la 329.280 de lei, împărțit în 32.928 de acțiuni, structura acționariatului lui Dinamo va fi următoarea:

Acționar Acțiuni Procent RNV SPORTS SRL 15.913 48,33% LUSSON HOLDINGS ApS 5.562 16,89% Ovidiu-Ioan Andrieș 5.220 15,85% TEAM SPORT MANAGEMENT SRL 3.040 9,23% CERTINVEST MANAGEMENT SOLUTIONS SA 2.367 7,19% Andrei-Cristian Nicolescu 678 2,06% Dan-Junior Gătăianțu 148 0,45%

Acționarii au stabilit reguli pentru viitoarele finanțări

Tot în ședința din 3 aprilie, acționarii RED&WHITE au modificat mecanismul de finanțare stabilit în octombrie 2025, permițând transformarea împrumuturilor acordate societății în acțiuni.

Operațiunea poate avea loc o singură dată pe sezon, doar în luna iunie și numai dacă nu a intrat niciun investitor nou în companie în acel sezon.

Acționarii pot participa în proporții diferite, dar trebuie să renunțe la dobânzile aferente împrumuturilor convertite.

Litigiul care poate schimba acționariatul lui Dinamo

În paralel, majorarea de capital aprobată de Dinamo 1948 SA pe 30 iunie 2026 a ajuns în instanță. ACS FC Dinamo, asociația aflată în faliment și cunoscută drept „Dinamo-Badea”, a contestat hotărârea, susținând că nu a fost convocată legal la Adunarea Generală și nu și-a putut exprima votul.

Creditorii au aprobat demersurile juridice pentru anularea hotărârii și suspendarea efectelor acesteia.

Miza este pachetul de 7,03% deținut de asociație. Pentru a-și păstra participația, aceasta ar trebui să investească aproximativ 1,27 milioane de lei în noile acțiuni.

Nicolae Badea, principalul creditor al ACS FC Dinamo, a votat pentru contestarea majorării, dar s-a abținut de la propunerea ca asociația să împrumute banii necesari participării.

Dacă majorarea va fi subscrisă integral, iar ACS FC Dinamo nu va participa, participația sa va scădea de la 7,03% la aproximativ 0,035%.

Structura acționariatului FC Dinamo

Acționar Participație Red&White 80,78% Asociația Peluza Cătălin Hîldan Dinamo 12,06% Clubul Sportiv FC Dinamo București (Nicolae Badea/faliment) 7,03% Lotus Perfect Products SRL (Dorin Șerdean) 0,10% Asociația Dinamo Socios 0,0177% Andrei-Valentin Cionca 0,0068% Sorin-Mihai Preda 0,0068%

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport