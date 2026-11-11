„Va putea pleca” Președintele lui Dinamo, despre transferurile din iarnă: „E pentru prima dată”

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu, 50 de ani, a vorbit despre campania de transferuri din iarnă.

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Conducătorul „câinilor” a fost întrebat ce va cântări mai mult: potențialul unor jucători tineri pe care să-i dezvolte clubul sau ținând cont de obiectiv, jucători mai experimentați, care să ofere rezultat imediat.

Andrei Nicolescu: „Vom pune în balanță așa cum am făcut și până acum”

„Pentru prima dată avem niște KPI-uri (n.r. Key Performance Indicator, în română - Indicator-Cheie de Performanță) foarte precise legate de calitățile intrinseci ale jucătorilor pe post.

Fiind aliniați (n.r. factorii decizionali), e foarte ușor să fim de acord că avem un jucător croit pentru ceea ce-și dorește Dinamo sau nu.

Dacă, teoretic, pe un post avem doi jucători, unul aflat la început de drum, cu potențial, care îndeplinește KPI-urile dar are lipsă de experiență, și unul care îndeplinește KPI-urile dar are și experiență, este posibil - nu spun că așa va fi - ca deciziile să meargă către cel cu experiență.

La plecări, vom pune în balanță așa cum am făcut și până acum: pentru suma corectă, orice jucător va putea pleca.

Suma corectă însemnând că vom putea suplini și jucătorul, și să câștigăm pentru ceea ce are nevoie Dinamo, adică infrastructură”, a declarat Nicolescu la Radio Dinamo.

În momentul în care va ști să gestioneze acea dorință a adolescentului de a face mai mult decât trebuie și va ști, din experiență, să nu piardă mingea, să o joace corect, să nu facă driblinguri, floricele în plus, Ianis Tarbă va deveni titular. Acesta este pariul meu! Andrei Nicolescu

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