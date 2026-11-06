Superliga, etapa #15 Dinamo, învinsă de FC Argeș după o eroare uriașă în defensivă! „Câinii” riscă să piardă primul loc

FC Argeș a învins Dinamo, scor 2-1, în etapa #15 din Superliga. „Câinii” riscă să piardă primul loc.

În primul meci al rundei, Petrolul a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la UTA Arad

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Runda #15 din Superliga încheie turul sezonului regulat și poate aduce o schimbare în fruntea clasamentului. Nikita Stoinov a comis o eroare uriașă în meciul cu FC Argeș, iar piteștenii au profitat la maxim.

Mendy a marcat pentru 2-1, iar piteștenii au obținut prima victorie din august încoace! Pentru „câini” a fost al doilea eșec stagional. Primul a venit chiar în runda inaugurală, 0-1 cu Petrolul.

În acest context, U Craiova are șansa de a trece pe primul loc înaintea pauzei competiționale în cazul unei victorii în derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică, de la ora 19:00.

FC Argeș - Dinamo 2-1

Au marcat: Sierra ('38), Mendy ('90+1)/ Sadriu ('62, aut)

Echipele de start:

FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea, Sierra, Rață, Borța - Rădescu - Y. Pîrvu, Matos

Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea, Sierra, Rață, Borța - Rădescu - Y. Pîrvu, Matos Rezerve : Straton, Căbuz, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Emmers, Dulcea, Balaure, M. Mendy, R. Moldoveanu, D. Sandu

: Straton, Căbuz, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Emmers, Dulcea, Balaure, M. Mendy, R. Moldoveanu, D. Sandu Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Dinamo: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Pinto - Zandbergen, Cîrjan

Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Pinto - Zandbergen, Cîrjan Rezerve: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, M. Duțu, A. Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa

Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, M. Duțu, A. Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa Antrenor: Nuno Campos

Stadion: „Orășenesc” - Mioveni

„Orășenesc” - Mioveni Arbitru: Florin Andrei. A1: Alexandru Filip, A2: Florin Iftode. VAR: Rareș Vidican. AVAR: Bogdan Dumitrache

UTA Arad - Petrolul Ploiești 0-1

A marcat: Ioniță ('71)

UTA: Rosa - Ouaneh, Benga, Pospielov, Alomerovic - Ivanov, S. Mino - Papeau, A. Roman, Abdallah - M. Coman

Rosa - Ouaneh, Benga, Pospielov, Alomerovic - Ivanov, S. Mino - Papeau, A. Roman, Abdallah - M. Coman Rezerve: Gorcea, Bădescu, A. Dorobașnțu, Ivanov, Padula, Picioruș, Tzionis, Țăroi, Sinani

Gorcea, Bădescu, A. Dorobașnțu, Ivanov, Padula, Picioruș, Tzionis, Țăroi, Sinani Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Petrolul: Zima - Căpușă, Sumbula, Papp, An. Dumitrescu - Teixeira, M. Ioniță, Hanca, Martins - Vega, Nlundulu

Zima - Căpușă, Sumbula, Papp, An. Dumitrescu - Teixeira, M. Ioniță, Hanca, Martins - Vega, Nlundulu Rezerve: Șt. Georgescu, Șt. Rădulescu, Zaian, Țuțu, Ludewig, Huseynov, D. Paraschiv, Dele, M. Costache, Leescu, R. Manolache

Șt. Georgescu, Șt. Rădulescu, Zaian, Țuțu, Ludewig, Huseynov, D. Paraschiv, Dele, M. Costache, Leescu, R. Manolache Antrenor: Ricardo Sousa

Stadion: „Francisc Neumann” - Arad

„Francisc Neumann” - Arad Arbitru: George Găman. A1: Adrian Ghinculeac, A2: Cosmin Vătămanu. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Claudiu Marcu.

Sâmbătă, 7 noiembrie

Csikszereda - U Cluj, live de la 15:00

Farul - Rapid, live de la 17:30

FCSB - Corvinul, live de la 20:30

Duminică, 8 noiembrie

Sepsi - FC Voluntari, live de la 16:00

CFR Cluj - U Craiova, live de la 19:00

Luni, 9 noiembrie

Botoșani - Oțelul Galați, live de la 20:00

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Dinamo 15 33 2 U Craiova 14 32 3 Rapid 14 30 4 Petrolul 15 27 5 U Cluj 14 25 6 Farul 14 23 7 FCSB 14 21 8 Corvinul 14 19 9 CFR Cluj 14 18 10 UTA Arad 15 18 11 FC Argeș 15 15 12 Sepsi 14 15 13 FC Botoșani 14 14 14 Oțelul 14 12 15 FC Voluntari 14 8 16 Csikszereda 14 5

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