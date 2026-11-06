Superliga, etapa #15 Dinamo, învinsă de FC Argeș după o eroare uriașă în defensivă! „Câinii” riscă să piardă primul loc

- FC Argeș a învins Dinamo, scor 2-1, în etapa #15 din Superliga. „Câinii” riscă să piardă primul loc.
- În primul meci al rundei, Petrolul a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la UTA Arad
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Runda #15 din Superliga încheie turul sezonului regulat și poate aduce o schimbare în fruntea clasamentului. Nikita Stoinov a comis o eroare uriașă în meciul cu FC Argeș, iar piteștenii au profitat la maxim.
Mendy a marcat pentru 2-1, iar piteștenii au obținut prima victorie din august încoace! Pentru „câini” a fost al doilea eșec stagional. Primul a venit chiar în runda inaugurală, 0-1 cu Petrolul.
În acest context, U Craiova are șansa de a trece pe primul loc înaintea pauzei competiționale în cazul unei victorii în derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică, de la ora 19:00.
FC Argeș - Dinamo 2-1
- Au marcat: Sierra ('38), Mendy ('90+1)/ Sadriu ('62, aut)
Echipele de start:
- FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea, Sierra, Rață, Borța - Rădescu - Y. Pîrvu, Matos
- Rezerve: Straton, Căbuz, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Emmers, Dulcea, Balaure, M. Mendy, R. Moldoveanu, D. Sandu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Dinamo: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Pinto - Zandbergen, Cîrjan
- Rezerve: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, M. Duțu, A. Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa
- Antrenor: Nuno Campos
- Stadion: „Orășenesc” - Mioveni
- Arbitru: Florin Andrei. A1: Alexandru Filip, A2: Florin Iftode. VAR: Rareș Vidican. AVAR: Bogdan Dumitrache
Galerie foto (34 imagini)
UTA Arad - Petrolul Ploiești 0-1
- A marcat: Ioniță ('71)
- UTA: Rosa - Ouaneh, Benga, Pospielov, Alomerovic - Ivanov, S. Mino - Papeau, A. Roman, Abdallah - M. Coman
- Rezerve: Gorcea, Bădescu, A. Dorobașnțu, Ivanov, Padula, Picioruș, Tzionis, Țăroi, Sinani
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Petrolul: Zima - Căpușă, Sumbula, Papp, An. Dumitrescu - Teixeira, M. Ioniță, Hanca, Martins - Vega, Nlundulu
- Rezerve: Șt. Georgescu, Șt. Rădulescu, Zaian, Țuțu, Ludewig, Huseynov, D. Paraschiv, Dele, M. Costache, Leescu, R. Manolache
- Antrenor: Ricardo Sousa
- Stadion: „Francisc Neumann” - Arad
- Arbitru: George Găman. A1: Adrian Ghinculeac, A2: Cosmin Vătămanu. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Claudiu Marcu.
Sâmbătă, 7 noiembrie
Csikszereda - U Cluj, live de la 15:00
Farul - Rapid, live de la 17:30
FCSB - Corvinul, live de la 20:30
Duminică, 8 noiembrie
Sepsi - FC Voluntari, live de la 16:00
CFR Cluj - U Craiova, live de la 19:00
Luni, 9 noiembrie
Botoșani - Oțelul Galați, live de la 20:00
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|15
|33
|2
|U Craiova
|14
|32
|3
|Rapid
|14
|30
|4
|Petrolul
|15
|27
|5
|U Cluj
|14
|25
|6
|Farul
|14
|23
|7
|FCSB
|14
|21
|8
|Corvinul
|14
|19
|9
|CFR Cluj
|14
|18
|10
|UTA Arad
|15
|18
|11
|FC Argeș
|15
|15
|12
|Sepsi
|14
|15
|13
|FC Botoșani
|14
|14
|14
|Oțelul
|14
|12
|15
|FC Voluntari
|14
|8
|16
|Csikszereda
|14
|5