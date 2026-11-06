Superliga, etapa #15 Dinamo, învinsă de FC Argeș după o eroare uriașă în defensivă! „Câinii” riscă să piardă primul loc +34 foto
Superliga
Superliga

Superliga, etapa #15 Dinamo, învinsă de FC Argeș după o eroare uriașă în defensivă! „Câinii” riscă să piardă primul loc

alt-text Ștefan Neda , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 20:28
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 22:55
  • FC Argeș a învins Dinamo, scor 2-1, în etapa #15 din Superliga. „Câinii” riscă să piardă primul loc.
  • În primul meci al rundei, Petrolul a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la UTA Arad
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Runda #15 din Superliga încheie turul sezonului regulat și poate aduce o schimbare în fruntea clasamentului. Nikita Stoinov a comis o eroare uriașă în meciul cu FC Argeș, iar piteștenii au profitat la maxim.

Mendy a marcat pentru 2-1, iar piteștenii au obținut prima victorie din august încoace! Pentru „câini” a fost al doilea eșec stagional. Primul a venit chiar în runda inaugurală, 0-1 cu Petrolul.

În acest context, U Craiova are șansa de a trece pe primul loc înaintea pauzei competiționale în cazul unei victorii în derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică, de la ora 19:00.

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FC Argeș - Dinamo 2-1

  • Au marcat: Sierra ('38), Mendy ('90+1)/ Sadriu ('62, aut)

Echipele de start:

  • FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea, Sierra, Rață, Borța - Rădescu - Y. Pîrvu, Matos
  • Rezerve: Straton, Căbuz, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Emmers, Dulcea, Balaure, M. Mendy, R. Moldoveanu, D. Sandu
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Dinamo: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Pinto - Zandbergen, Cîrjan
  • Rezerve: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, M. Duțu, A. Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa
  • Antrenor: Nuno Campos
  • Stadion: „Orășenesc” - Mioveni
  • Arbitru: Florin Andrei. A1: Alexandru Filip, A2: Florin Iftode. VAR: Rareș Vidican. AVAR: Bogdan Dumitrache
FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (34 imagini)

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UTA Arad - Petrolul Ploiești 0-1

  • A marcat: Ioniță ('71)
  • UTA: Rosa - Ouaneh, Benga, Pospielov, Alomerovic - Ivanov, S. Mino - Papeau, A. Roman, Abdallah - M. Coman
  • Rezerve: Gorcea, Bădescu, A. Dorobașnțu, Ivanov, Padula, Picioruș, Tzionis, Țăroi, Sinani
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Petrolul: Zima - Căpușă, Sumbula, Papp, An. Dumitrescu - Teixeira, M. Ioniță, Hanca, Martins - Vega, Nlundulu
  • Rezerve: Șt. Georgescu, Șt. Rădulescu, Zaian, Țuțu, Ludewig, Huseynov, D. Paraschiv, Dele, M. Costache, Leescu, R. Manolache
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Stadion: „Francisc Neumann” - Arad
  • Arbitru: George Găman. A1: Adrian Ghinculeac, A2: Cosmin Vătămanu. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Claudiu Marcu.

Sâmbătă, 7 noiembrie

Csikszereda - U Cluj, live de la 15:00

Farul - Rapid, live de la 17:30

FCSB - Corvinul, live de la 20:30

Duminică, 8 noiembrie

Sepsi - FC Voluntari, live de la 16:00

CFR Cluj - U Craiova, live de la 19:00

Luni, 9 noiembrie

Botoșani - Oțelul Galați, live de la 20:00

Clasamentul în Superliga

LocEchipăMeciuriPuncte
1Dinamo1533
2U Craiova1432
3Rapid1430
4Petrolul1527
5U Cluj1425
6Farul1423
7FCSB1421
8Corvinul1419
9CFR Cluj1418
10UTA Arad1518
11FC Argeș1515
12Sepsi1415
13FC Botoșani1414
14Oțelul1412
15FC Voluntari148
16Csikszereda145

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