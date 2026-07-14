Peste 18 milioane de euro evaporate Statul român primește o nouă lovitură în falimentul „Dinamo-Badea”. Cine are de câștigat

Statul pierde 18,6 milioane de euro în falimentul ACS FC Dinamo! ANAF, Primăria Sectorului 2 și CS Dinamo, printre marii perdanți.

Nicolae Badea controlează 45% din masa credală.

ACS FC Dinamo a intrat în insolvență în 2010, iar falimentul a fost declarat pe 12 noiembrie 2025.

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Falimentul Asociației Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, cunoscută drept „Dinamo-Badea”, produce una dintre cele mai mari pierderi pentru stat într-un dosar de insolvență din fotbalul românesc.

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Statul pierde 18,6 milioane de euro în falimentul ACS FC Dinamo!

La opt luni de la deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a publicat, pe 13 iulie 2026, în Buletinul Procedurilor de Insolvență, Tabelul definitiv consolidat al creanțelor.

Documentul stabilește definitiv datoriile recunoscute ale fostului club, creditorii care au dreptul să participe la distribuirea sumelor obținute din lichidarea patrimoniului și creanțele care au fost respinse.

Marele perdant este statul român, ale cărui instituții au rămas cu peste 93 de milioane de lei (18,6 milioane de euro) neînscriși în masa credală.

Statul recuperează doar un milion de euro din aproape 20 de milioane solicitați

În total, acestea au solicitat 98.316.026,16 lei (19,7 milioane de euro), însă în masa credală au fost admiși doar 5.182.269,70 lei (1,04 milioane de euro).

Diferența, de 93.133.756,46 lei (18,6 milioane de euro), reprezintă creanțe care nu au fost recunoscute în procedura de faliment.

Extras din Tabelul definitiv consolidat al creanțelor ACS FC Dinamo București

Cum se împart pierderile statului

Cea mai mare lovitură o încasează ANAF. Fiscul, reprezentat în procedură de DGRFP București, în reprezentarea AFP Sector 1, a solicitat în total 49.058.170 de lei (9,81 milioane de euro), însă i-au fost admiși doar 4.749.925,20 lei (aproximativ 950.000 de euro).

Astfel, statul pierde prin ANAF 44.308.244,80 lei (8,86 milioane de euro).

O situație aproape identică se regăsește la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 2, care a solicitat 49.149.327,42 lei (9,83 milioane de euro), dar a rămas cu doar 338.513 lei (aproximativ 67.700 de euro) înscriși în tabel.

Pierderea este de 48.810.814,42 lei (9,76 milioane de euro).

Și Primăria Sectorului 1 pierde bani. Dintr-o creanță de 18.245,24 lei (aproximativ 3.650 de euro), au fost admiși doar 8.719 lei (aproximativ 1.740 de euro).

ITM București nu a recuperat nimic din creanța de 5.171 lei (aproximativ 1.030 de euro), aceasta fiind respinsă integral.

Singura instituție publică fără pierderi este Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, căruia i-a fost admisă integral creanța de 85.112,50 lei (aproximativ 17.000 de euro).

CS Dinamo și Dinamo 1948 nu au rămas cu nicio creanță admisă

Tabelul definitiv al creanțelor ACS FC Dinamo București arată că niciuna dintre cele două entități care poartă numele Dinamo nu va participa la împărțirea banilor rezultați din lichidarea patrimoniului fostului club condus de Nicolae Badea.

CS Dinamo București (MAI) a solicitat 4.239.882,03 lei (aproximativ 848.000 de euro), însă lichidatorul a admis zero lei.

În aceeași situație se află și Dinamo 1948 SA, care ceruse 171.724,92 lei (aproximativ 34.300 de euro), însă nu a rămas cu nicio creanță admisă.

În total, cele două entități au pierdut posibilitatea de a participa la distribuirea a 4.411.606,95 lei (aproximativ 882.000 de euro).

Tot aproape integral și-a pierdut creanța și Wildcom Limited, un offshore înregistrat în Nicosia (Cipru), cunoscut pentru relațiile financiare avute în trecut cu firmele controlate de Nicolae Badea.

Compania solicitase 438.857,70 lei (aproximativ 87.800 de euro) în calitate de creditor garantat, însă în tabelul definitiv a rămas înscrisă doar cu suma simbolică de 0,20 lei (0,04 euro).

Nicolae Badea rămâne creditorul dominant, cu peste un milion de euro de recuperat

În contrast cu majoritatea creditorilor, Nicolae Badea își păstrează integral creanța, chiar dacă a fost atacat în instanță din toate părțile.

Fostul acționar al clubului figurează în Tabelul definitiv consolidat cu o creanță chirografară de 5.466.513,97 lei (aproximativ 1,09 milioane de euro).

Aceasta reprezintă 45,03% din întreaga masă credală și 98,26% din totalul creanțelor chirografare, ceea ce îl transformă în creditorul dominant al procedurii de faliment.

Potrivit lichidatorului judiciar, creanța lui Nicolae Badea provine din împrumuturile acordate fostului club și din dobânda aferentă.

Într-unul dintre rapoartele întocmite în dosar, lichidatorul a explicat în detaliu cum a fost calculată această sumă:

4.938.766,18 lei (987.753 euro) - principal (sume împrumutate și nerestituite)

- principal (sume împrumutate și nerestituite) 527.747,79 lei (105.550 euro) - dobândă legală remuneratorie

Din 22,66 milioane de euro au rămas doar 2,43 milioane de euro la masa credală

Documentul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență confirmă și dimensiunea reducerii masei credale.

Creditorii au solicitat în total 113.280.395,81 lei (22,66 milioane de euro), însă în tabelul definitiv consolidat au fost admiși doar 12.139.145,01 lei (2,43 milioane de euro).

Aproape 101,2 milioane de lei (20,2 milioane de euro) au fost eliminați din masa credală în urma verificării creanțelor și a soluționării contestațiilor.

Structura finală a masei credale ACS FC Dinamo București:

Creanțe garantate: 0,20 lei (0,04 euro) - 0%

0,20 lei - 0% Creanțe bugetare: 5.182.269,50 lei (1,04 milioane de euro) - 42,69%

5.182.269,50 lei - 42,69% Creanțe salariale: 1.393.717 lei (279.000 de euro) - 11,48%

1.393.717 lei - Creanțe chirografare: 5.563.158,31 lei (1,11 milioane de euro) - 45,83%

Foștii salariați vor împărți 279.000 de euro

Spre deosebire de multe dintre creanțele instituțiilor publice sau ale altor creditori, majoritatea foștilor angajați ai clubului și-au păstrat drepturile în procedura de faliment.

În total, 82 de foști salariați figurează în tabelul definitiv consolidat cu creanțe admise de 1.393.717 lei (aproximativ 279.000 de euro), ceea ce reprezintă 11,48% din întreaga masă credală.

Cel mai mare creditor din această categorie este Eugen Coliță, fost oficial al Clubului Sportiv Dinamo și vicepreședinte al ASFC Dinamo, cu o creanță admisă de 559.471 lei (aproximativ 112.000 de euro), adică peste 40% din totalul creanțelor salariale.

Din ce pot fi plătiți creditorii „Dinamo Badea”

Plata efectivă a creditorilor depinde însă de sumele pe care lichidatorul le va obține din vânzarea activelor aflate în patrimoniul asociației.

Creditorii pot fi îndestulați din valorificarea următoarelor bunuri:

Pachetul de 7,03% din acțiunile Dinamo 1948 SA , societatea care administrează echipa din Superliga. Participația poate fi vândută prin licitație.

, societatea care administrează echipa din Superliga. Participația poate fi vândută prin licitație. Marca „Fotbal Club Dinamo” , inclusiv stema cu cei doi câini și culorile alb-roșu-galben. În 2019, întregul portofoliu de mărci a fost evaluat la 4,5 milioane de lei (aproximativ 900.000 de euro) .

, inclusiv stema cu cei doi câini și culorile alb-roșu-galben. În 2019, întregul portofoliu de mărci a fost evaluat la . Instalația de nocturnă de la baza Săftica , aflată în proprietatea asociației.

, aflată în proprietatea asociației. Clădirea de la intrarea în Complexul Sportiv Dinamo , dacă în procedură va fi confirmat definitiv dreptul de proprietate al ACS FC Dinamo.

, dacă în procedură va fi confirmat definitiv dreptul de proprietate al ACS FC Dinamo. Extensiile lojilor fostului stadion Dinamo, care vor fi valorificate ca deșeu de fier după dezmembrarea lor.

Sumele obținute vor fi distribuite de lichidator în ordinea legală: mai întâi cheltuielile procedurii, apoi creanțele salariale, cele bugetare, iar la final creanțele chirografare.

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