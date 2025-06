Real Madrid și River Plate sunt foarte aproape de a parafa transferul unuia dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din lume.

Franco Mastantuono (17 ani) este pe cale să ajungă în capitala Spaniei în schimbul unei sume de aproximativ 45 de milioane de euro.

Conducerea „Los Blancos” va plăti clauza de reziliere în valoare de 40 de milioane de euro, plus aproximativ cinci milioane de euro în taxe și comisioane, conform as.com.

Real Madrid vrea să îl cumpere pe Franco Mastantuono

Una dintre condițiile esențiale impuse de River a fost ca jucătorul să rămână pentru a disputa Cupa Mondială a Cluburilor din 2025, sub comanda lui Marcelo Gallardo.

Transferul la Madrid s-ar putea oficializa în august 2025 sau ianuarie 2026 - dacă va rămâne împrumutat la River Plate. Acest detaliu va fi stabilit.

Franco Mastantuono visează să câștige Copa Libertadores cu River înainte de transferul la Real Madrid. Vrea să plece ca un jucător consacrat, precum Julian Alvarez (Manchester City) sau Endrick (Real Madrid).

Conform presei spaniole, PSG ar fi vrut să îl achiziționeze pe Mastantuono fără să afle nimeni, dar spaniolii s-au mișcat mai rapid în negocieri, iar acordul este aproape finalizat.

Pe 28 ianuarie 2024, Mastantuono debuta pentru prima echipă a lui River, într-o remiză contra celor de la Argentinos Juniors, scor 1-1, din Cupa Ligii.

61 de meciuri a jucat mijlocașul argentinian pentru River Plate, în care a reușit să înscrie 10 goluri și să ofere șapte pase decisive, fiind cotat la 30 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Franco Mastantuono, cel mai tânăr debutant al Argentinei într-un meci oficial

Franco Mastantuono a debutat deja la prima reprezentativă a Argentinei, devenind cel mai tânăr jucător din istoria selecționatei „albiceleste” care evoluează într-un meci oficial.

În confruntarea cu Chile, de joi, din preliminariile pentru Cupa Mondială, acesta a intrat pe teren în minutul 83, la doar 17 ani, 9 luni și 22 de zile.

Partida s-a terminat 1-0, datorită golului marcat de Julian Alvarez în minutul 16.

16 ani, 3 luni și 28 de zile avea Diego Maradona, cel mai tânăr debutant din istoria Argentinei, dar care a debutat într-un meci amical, cu Ungaria, scor 5-1, în 1977

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a vorbit despre potențialul jucătorului și a subliniat că este important modul în care îi va fi gestionată cariera.

„Despre Franco? Suntem mulțumiți. În ultimele zile am încercat să-l lăsăm în pace, să nu-l copleșim. Sincer, abia dacă i-am spus ceva.

La vârsta lui, primele experiențe sunt oricum intense, iar dacă mai vine și antrenorul să-ți vorbească mereu, riști să devii și mai emoționat.

Așa că am preferat să-l lăsăm să respire. Credem că are un viitor frumos în față. Sigur, va trebui să-l gestionăm cu grijă, așa cum considerăm că e mai bine. Poate ne vom înșela, cine știe, dar are doar 17 ani. Nu trebuie să uităm asta.

Potențial are din plin, iar dacă lucrurile merg cum trebuie, ne va ajuta să devenim o echipă și mai puternică”, a declarat Scaloni, conform sursei citate anterior.

