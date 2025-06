O nouă finală la București! Când se va juca finala Europa League pe Arena Națională , conform lui Răzvan Burleanu

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Răzvan Burleanu a vorbit despre posibilitatea ca Arena Națională din București să găzduiască o finală de cupă europeană.

Șeful FRF spune că Bucureștiul ar putea găzdui o nouă finală Europa League până în 2030. Burleanu a subliniat faptul că acesta este maximul pe care Arena Națională îl poate obține, cel mai mare stadion din România neputând să găzduiască finale de Liga Campionilor.

Singura finală de cupă europeană organizată în România a fost ultimul act al Europa League din 2012. Trofeul a fost câștigat de Atletico Madrid, care a învins Athletic Bilbao cu 3-0. 52.347 de persoane au fost în tribune la acel meci.

De asemenea, Arena Națională a găzduit și patru meciuri de la EURO 2020, trei din grupa C și o partidă din optimi.

Meciuri disputate la București la EURO 2020:

Grupa C: Austria - Macedonia de Nord 3-1

Grupa C: Ucraina - Macedonia de Nord 2-1

Grupa C: Ucraina - Austria 0-1

Optimi: Franța - Elveția 3-3 (4-5 d.pen.)

Burleanu: „Arena Națională nu poate găzdui finale de Champions League”

Apropo de stadion, când anticipați că Arena Națională sau poate o altă arenă din România ar putea găzdui o finală europeană din nou?

Cred că până în 2030 putem să lucrăm cu acest obiectiv, să ne luptăm să avem din nou o finală de Europa League aici. Ăsta ar fi obiectivul maxim. Din păcate, Arena Națională nu poate găzdui finale de Champions League, dar o finală de Europa League până în 2030 cred că e un obiectiv cu care putem să lucrăm. Vom reintra în această competiție.

Deci veți aplica pentru…

Sigur. Ne dorim acest lucru. De ce? În planul nostru inițial, am depus dosarul de candidatură pentru finala de Europa League (n.r. - pentru finalele din 2026 și 2027) și din păcate am pierdut. N-am reușit să câștigăm așa cum a fost Euro 2020, Euro Under 21 sau Euro Under 19 sau tragerea la sorți care am găzduit-o la București înainte de Euro 2020. Pentru noi, o finală de Europa League ar fi un element transformator de a propune o strategie de dezvoltare dedicată fotbalului profesionist intercluburi.

Unde se joacă următoarele finale de Europa League:

2026: Istanbul

2027: Frankfurt

