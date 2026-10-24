OUT de la FCSB Doi jucători ar urma să părăsească formația roș-albastră în iarnă

Eddy Gnahore (32 de ani) și Luca Stancu (21 de ani) ar urma să părăsească FCSB în această iarnă.

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Ambii jucători au ajuns gratis la roș-albaștrii în vară. Eddy Gnahore, după despărțirea de Dinamo, iar Luca Stancu, după ce și-a încheiat conturile cu Hermannstadt.

Eddy Gnahore și Luca Stancu ar urma să o părăsească în iarnă pe FCSB

Mijlocașul francez a fost criticat de Gigi Becali încă de la primele lui apariții în tricoul celor de la FCSB, în timp ce fundașul dreapta, adus ca variantă pentru regula U21, a prins puține minute.

Potrivit digisport.ro, patronul fostei campioane a României ar dori să le rezilieze contractele celor doi în această iarnă.

În ceea ce îl privește pe Gnahore rămâne de văzut cum se va produce despărțirea, deoarece fostul jucător al lui Dinamo are un salariu lunar de 25.000 de euro.

10 apariții a bifat Eddy Gnahore la FCSB, în timp ce Luca Stancu a strâns doar 3

Eddy Gnahore a evoluat ultima dată în partida cu Oțelul, câștigată de FCSB cu 1-0, când a prins 12 minute pe teren. De cealaltă parte, Luca Stancu nu a mai bifat nicio apariție de la derby-ul cu Dinamo, pierdut cu 1-2, în etapa #8.

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