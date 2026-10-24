„De râsul lumii” FOTO. MM Stoica critică situația ciudată din Superliga: „Reghe nu va fi silit să facă asta” +15 foto
Marius Croitoru/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„De râsul lumii” FOTO. MM Stoica critică situația ciudată din Superliga: „Reghe nu va fi silit să facă asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 10:32
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a avut o reacție categorică, după ce Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a fost nevoit să poarte o vestă fosforecentă la duelul cu Petrolul, 1-3.
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Tehnicianul moldovenilor era îmbrăcat în negru, iar ținuta sa se asemăna foarte mult cu echipamentul purtat de Petrolul. Croitoru a renunțat la vestă după un sfert de oră.

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MM Stoica critică situația ciudată din Superliga: „De râsul lumii!”

Oficialul de la FCSB a transmis un mesaj ferm, după momentul petrecut la Botoșani.

„Noi, spre exemplu, știm în ce echipamente se joacă și îmbrăcăm antrenorul într-o culoare ca să nu fie silit să îmbrace o vestă din asta și să fie de râsul lumii.

Nu se deosebea de jucători nici cu vestă. El e puțin mai rotofei, deci nu cred că putea fi confundat cu un jucător.

Nu e singurul lucru anapoda care se întâmplă la noi. Banca oaspeților este în spatele arbitrului asistent, în loc să fie banca gazdelor.

Noi, în cupele europene, stăm pe o bancă, iar acasă, în campionat, stăm pe altă bancă. Este o chestie stupidă.”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Fanii lui FC Botoșani i-au cerut demisia lui Croitoru

Nemulțumiți de rezultatul echipei, mai mulți suporteri ai gazdelor au început să scandeze „Demisia, demisia!” după fluierul final.

În timp ce suporterii îi cereau demisia lui Marius Croitoru, Alin Bordeanu, antrenorul de portari al moldovenilor, a început să înjure și să se îndrepte spre zona din care veneau scandările.

Croitoru și Sebastian Mailat au intervenit și l-au ținut, încercând să-l calmeze.

Incidentul a avut loc imediat după fluierul final și a fost surprins de camerele Prima Sport.

Galerie foto (15 imagini)

Marius Croitoru și Sebastian Mailat încearcă să-l calmeze pe Alin Bordeanu, după FC Botoșani - Petrolul 1-3. Foto: captură Prima Sport Marius Croitoru și Sebastian Mailat încearcă să-l calmeze pe Alin Bordeanu, după FC Botoșani - Petrolul 1-3. Foto: captură Prima Sport Marius Croitoru și Sebastian Mailat încearcă să-l calmeze pe Alin Bordeanu, după FC Botoșani - Petrolul 1-3. Foto: captură Prima Sport Marius Croitoru și Sebastian Mailat încearcă să-l calmeze pe Alin Bordeanu, după FC Botoșani - Petrolul 1-3. Foto: captură Prima Sport Marius Croitoru și Sebastian Mailat încearcă să-l calmeze pe Alin Bordeanu, după FC Botoșani - Petrolul 1-3. Foto: captură Prima Sport
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Înfrângerea cu Petrolul a venit la o săptămână după ce echipa lui Marius Croitoru a pierdut și în fața lui Dinamo, scor 0-2, pe Arena Națională.

Înaintea acestor două înfrângeri, botoșănenii câștigaseră cu UTA Arad, scor 2-0, însă rezultatele din ultimele etape nu au fost constante.

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