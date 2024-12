FCSB - FC Botoșani 2-1. Campioana a câștigat la limită cu formația lui Ciobotariu și a ajuns la 3 victorii consecutive în Liga 1.

Elias Charalambous (44 de ani) nu s-a bucurat pentru revenirea pe primul loc și atrage atenția că echipa mai are mult până la atingerea obiectivului: câștigarea titlului.

Cu victoria de duminică seară, FCSB a urcat pe locul 1 în premieră în acest sezon și se pregătește pentru duelul de foc cu Hoffenheim, joi, în Europa League.

FCSB - FC Botoșani 2-1. Charalambous: „Nu înseamnă nimic asta”

Antrenorul lui FCSB și-a felicitat echipa pentru jocul prestat, dar atrage atenția asupra drumului lung până la câștigarea titlului.

„Sigur, e un sentiment plăcut să fii pe primul loc, îi felicit pe jucători pentru victorie. E o victorie foarte importantă pentru noi, pentru că ne duce pe primul loc astăzi, dar nu înseamnă nimic asta, mai sunt multe meciuri.

Am început destul de bine jocul, am înscris, cred că ne puteam face meciul mai ușor, să gestionăm puțin mai bine. Dacă nu reușești să închei jocul, adversarul are șansa să revină în meci.

E un maraton, campionatul înseamnă multe jocuri, nu 3-4. Am avut ceva dificultăți la începutul campionatului și din cauza programului, dar jucătorii s-au adaptat foarte bine la ritmul de joc din 3 în 3 zile”, a declarat Elias Charalambous după meci, pentru Digi Sport.

VIDEO. FCSB - FC Botoșani: Chiricheș, assist perfect

Charalambous: „Chiricheș este un profesionist de top”

Întrebat de evoluțiile și performanțele lui Vlad Chiricheș, trimis pe un post nou, și ale lui Daniel Bîrligea, tehnicianul a răspuns:

„Cred că poate juca foarte bine în mai multe poziții, are experiență, are valoare, e inteligent, l-ați văzut și astăzi, a controlat mijlocul terenului, se antrenează foarte bine în fiecare zi, este un profesionist de top.

Bîrligea joacă foarte bine, e în formă bună, înscrie goluri, sperăm să mențină acest ritm. Acum, trebuie să ne adaptăm, să găsim soluții pentru Hoffenheim. Suspendările și accidentările fac parte din joc”.