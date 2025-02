Explicațiile lui Koljic Atacantul bosniac, despre accidentări, FCSB și Rapid: „Sunt pregătit să câștig. A fost cea mai bună alegere ”

Elvir Koljic (29 de ani) a vorbit despre lista lungă de accidentări pe care a avut-o în perioada petrecută la Universitatea Craiova.

Transferul la Rapid, realizat pe finalul perioadei de mercato, e considerat de fotbalist drept cea mai bună opțiune pentru el.

Deși negocierile pentru Koljic se dădeau între Craiova și FCSB, bosniacul a ajuns, în mod surprinzător, la formația giuleșteană.

Elvir Koljic, despre accidentări și negocierile cu FCSB

Koljic a fost întrebat ce crede despre faptul că despre el se spune că e predispus la accidentări:

„E adevărat că am avut accidentări grave, dar nu din vina mea. Nu mă interesează ce spun alții, important e că am trecut peste toate problemele și sunt pregătit să joc și să câștig”.

Vârful a povestit cum a ajuns de la Universitatea Craiova la Rapid, deși cu o zi înainte de încheierea perioadei de mercato era la un pas de FCSB.

„Așa cum știe toată lumea, am intrat în ultimele șase luni de contract cu Craiova și am înțeles că nu vom mai continua împreună.

Clubul căuta soluții să mă trimită la altă echipă, au fost discuții inclusiv cu o echipă din Bosnia. În ultima zi de mercato, m-a sunat domnul Rotaru și mi-a spus că s-a înțeles cu domnul Becali și că trebuie să merg la FCSB.

Am ajuns la București, am făcut vizita medicală și, la un moment dat, nu știu exact ora, domnul Rotaru m-a sunat din nou și mi-a spus că nu s-a mai înțeles cu domnul Becali. Mai multe detalii nu știu”, a declarat Koljic, potrivit digisport.ro.

Elvir Kojic: „Rapid este cea mai bună alegere”

Koljic a ajuns, în cele din urmă, în Giulești, și crede că Rapid este echipa potrivită pentru el:

„Din punctul meu de vedere, însă, cred că soluția care a venit ulterior a fost mai bună pentru mine. Nu știu cum este pentru Craiova, dar pentru mine, Rapid este cea mai bună alegere.

Nu știu exact cum ar fi fost contractul cu FCSB. Din ce am auzit, se înțeleseseră pentru un contract de un an și jumătate, plus opțiune pentru încă un an. După aceea, nu știu ce s-a întâmplat. Când am ieșit de la vizita medicală, totul s-a schimbat”, a mai spus Koljic.

Koljic a și debutat pentru Rapid imediat după transfer, ca titular în meciul cu Oțelul Galați, scor 1-1.