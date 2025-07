„Bateți-vă joc de campioană!” Mihai Stoica, replică pentru Ciprian Necula pe tema festivalului care blochează Arena Națională: „N-a înțeles nimic”

Mihai Stoica (60 de ani) a avut o reacție dură la adresa lui Ciprian Necula, după ce acesta a comentat declarațiile oficialului FCSB pe tema evenimentului „Festobal”.

Stoica a criticat și în urmă cu câteva zile evenimentul de manele și trapanele, pentru că din cauza lui FCSB nu poate evolua pe Arena Națională în preliminariile Ligii Campionilor.

Mihai Stoica a comentat editorialul lui Ciprian Necula, publicat pe Hotnews.ro și în care acesta sugerează că valul de critici la adresa festivalului de pe 1 și 2 august ar fi o formă de rasism, cu trimitere și către oficialul FCSB.

Necula este un activist de etnie romă, care a promovat tot timpul egalitatea de șanse și combaterea discriminării rasiale, acesta fiind și sociolog, dar și profesor universitar în cadrul SNSPA.

Mihai Stoica: „ Bateți-vă joc de campioană, dar lăsați-ne să jucăm în Champions League”

Șeful CA de la FCSB susține în continuare că astfel de festivaluri de muzică, indiferent de gen, nu ar trebui să primeze înaintea fotbalului, mai ales când o echipă evoluează la un astfel de nivel.

„Băiatul ăsta, ce-o fi el, dacă tot se apucă să scrie și urmează să fie citat, să fie atent.

Nu, niciodată nu am dat dedicații în vestiare! Nu prea dăm dedicații în vestiare. Una este, la petrecerea de titlu, să asculți manele, să te miști, mă rog, că nu poți să spui că dansezi, și alta e să ...

Zice că eu comentat niciodată când a concertat Metallica?! Ba am zis tot timpul. Măcar când scrii ceva, băi nenică, informează-te! Că eu tot timpul am zis: stadionul ăsta e făcut să se tragă la poartă pe el. Nu l-am văzut pe Ed Sheeran trăgând la poartă sau dând centrări, că am auzit că ține cu Ipswich, nu i-am văzut pe băieții ăia de la Metallica apărându-se cu trei sau cu patru pe fund. N-am văzut pe nimeni.

Eu mi-aș dori ca cei care organizează porcăria aia pe Arena Națională să fi luat mare țeapă, să iasă în pierdere. Că băieții aia nu vin să cânte așa, pe nimic.

N-am niciun fel de problemă cu muzica. Toate festivalurile din lumea asta să vină să se facă în România. Bă, dar nu neapărat pe Arena Națională, când joacă echipa campioană în Champions League! Asta e problema.

Scoate-ne de pe Arenă când avem meci cu Slobozia, jucăm unde vreți voi. Știi ceva? Jucăm și pe stradă. Închide primarul Calea Victoriei și jucăm acolo, că și-așa se închide tot timpul.

Dacă vreți să vă bateți joc de campioană, bateți-vă joc până nu mai puteți, dar lăsați-ne să jucăm în Champions League. Că dacă jucăm în Champions League și, știu eu, printr-o minune ajungem în faza principală, vin vreo 30 de milioane de euro care rămân în țara asta! Se măresc salariile, plătim taxe, cumpărăm jucători din România, că așa am făcut tot timpul. Gigi n-a luat banii și a închis prăvălia ca alții.

Ăsta (n.r. Ciprian Necula) nu a înțeles nimic. Să nu mai scrie, că nu a înțeles nimic! Mai spune și că el e rocker. Păi, dacă e rocker, dar promovează manele… N-am niciun fel de probleme nici cu manelele, să cânte manele până nu mai pot. Am prieteni maneliști (…). Când cineva scrie, să se documenteze înainte”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB va debuta sâmbătă în noul sezon, în Supercupa României, cu CFR Cluj, de la 20:00, și miercuri, 9 iulie, de la 20:30, va juca în primul tur preliminar din Liga Campionilor, contra lui Inter D'Escaldes.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport