„Dădeam tehnologia peste cap” Florentin Petre, un fotbalist pe placul antrenorilor: „Sunt curios cum aș fi ieșit acum la parametrii fizici”

Florentin Petre a explicat, în episodul 9 al seriei „Lumini și umbre”, proiect GOLAZO.ro, că a dat mereu tot ce a putut pentru a fi pregătit din punct de vedere fizic în perioada în care era fotbalist.

Petre, fostul căpitan al „câinilor”, care acum este „secund” la Dinamo, susține că nu a avut niciodată probleme cu antrenorii pentru că se prezenta ireproșabil, chiar și la antrenamente.

Florentin Petre, un fotbalist pe placul antrenorilor: „Dădeam tehnologia peste cap”

„La mine n-a existat gândul că n-am să fiu titular. Antrenamentele pentru mine erau ca jocurile oficiale. N-am furat un metru. Nu m-am contrazis cu antrenorul, să-i spun că nu fac.

Atâta timp cât muncești și tragi de tine la antrenamente, ai performanțe extraordinare la teste și la ce-ți cere antrenorul din punct de vedere fizic sau tactic.

Niciun antrenor din lumea asta n-o să-ți vrea răul. Atâta timp cât n-avea ce să-mi reproșeze antrenorul din punct de vedere al pregătirii mele, nici nu mă gândeam că n-o să joc titular. Am jucat titular cred că în proporție de 98%.

Sunt curios cum aș fi ieșit acum la parametrii fizici, dacă aveam tehnologia asta cu fel și fel de ceasuri și aparatură. Cred că le dădeam peste cap”, a spus Petre.

Florentin Petre a câștigat trei titluri și cinci Cupe ale României cu Dinamo.

Atacantul român a mai jucat pentru CSKA Sofia și Terek Groznîi înainte să se retragă, în sezonul 2010/11, la Victoria Brănești.

