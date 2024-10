FCSB - Rapid, derby-ul etapei cu numărul 14, s-a terminat 0-0 după un meci tensionat, dar fără mari realizări.

Alexandru Pașcanu (26 de ani) și portarul Ben Siegrist (32 de ani) au avut prestații remarcabile, reușind să mențină poarta Rapidului intactă.

FCSB și Rapid au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul din derby-ul etapei a 14-a din Liga 1.

FCSB a creat peste 20 de ocazii, dar a înregistrat doar 5 șuturi pe poartă, din cauza compartimentului defensiv care a funcționat bine la Rapid.

FCSB - Rapid 0-0. Alex Pașcanu: „Am mers la victorie”

Alexandru Pașcanu, fundașul echipei Rapid, a avut o prestație solidă, reușind alături de tânărul Ignat să suplinească absența veteranului Cristian Săpunaru.

„Un meci greu, suntem fericiți că am reușit să nu primim gol. Am mers la victorie, am avut ocaziile noastre. Ei, jucând acasă, normal că au avut inițiativa.

Asta e baza, de a nu lua gol. Am avut două ocazii clare, din păcate, nu am marcat.

Am reușit să nu primim gol de la o echipă care dă gol meci de meci, și câte 3, 4.

Eu sunt supărat că mi-a spart ăla (n.r. - Ngezana, în minutul 89) dintele la ultima fază”, a declarat Pașcanu, la Digi Sport.

Pentru mine, este o onoare să fiu căpitanul acestei echipe și reprezintă o responsabilitate extrem de mare. În vestiar, tot Săpunaru a ținut discursul – ne-a încurajat pe fiecare în parte. Este un punct muncit. Chiar dacă nu au fost goluri, cred că a fost un meci plăcut de urmărit Răzvan Onea

Siegrist: „E important să nu pierzi derby-uri”

Siegrist, portarul giuleștenilor, a avut o prestație excelentă, salvându-și colegii în mai multe rânduri:

„Sunt obosit. După victoria de săptămâna trecută, e greu să o iei de la capăt. A fost câte ceva din toate în această partidă.

Am păstrat poarta intactă, iar asta este un lucru important. E important să nu pierzi derby-uri, dacă nu poți să le câștigi.

Toți vor să joace expansiv, să atace mult, dar nu ies lucrurile cum vrei. Cu puțin mai mult noroc, am fi putut marca dintr-un corner, dar a trebuit să ne adaptăm la joc ; nu a fost o dorință să jucăm așa (n.r. - defensiv)”.