Latovlevici revine Cu cine a semnat: „Doar ce am terminat antrenamentul”

Iasmin Latovlevici (39 de ani), fostul fundaș de la echipa națională, s-a apucat de antrenorat și a preluat o grupă de juniori de la Poli Timișoara.

Latovlevici s-a retras în anul 2022, ultima echipă la care a jucat fiind FC Argeș.

După ce și-a încheiat aventura ca jucător, Iasmin Latovlevici a intrat în lumea antrenoratului.

Iasmin Latovlevici, antrenor la academia lui Poli Timișoara

Fostul fundaș a preluat grupa de 2009 din academia celor de la Poli Timișoara. Aceasta nu este prima experiență de acest gen pentru fostul jucător de la FCSB.

În primăvara anului 2024, Latovlevici a antrenat grupa de U19, dar a renunțat ulterior, fiind nemulțumit de condițiile de la echipă.

4 titluri de campion a câștigat Iasmin Latovlevici de-a lungul carierei sale

„Doar ce am terminat antrenamentul. Am preluat echipa de 2009 de la Poli, copii de 16-17 ani. Am mai fost o dată, când era Fane Pantilimon, dar a fost puțină dezordine atunci și nu mi-a plăcut ce am găsit.

Am hotărât că este mai bine și pentru mine, și pentru ei, să plec. Acum lucrurile sunt mult mai bine. Este o grupă care prezintă interes și este datoria mea să continui ce s-a făcut până acum.

Acum sunt la Licența A cu B, se fac împreună. După aceea, un an trebuie să profesăm și apoi urmează Pro. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Îmi doresc disciplină. Au telefoane, dar până începe antrenamentul sau meciul”, a declarat Iasmin Latovlevici, pentru gsp.ro.

Iasmin Latovlevici a evoluat pentru Poli Timișoara în perioada 2006-2009, fiind ulterior cedat sub formă de împrumut la Gloria Bistrița.

VIDEO Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

Citește și

Alte sporturi 10:54 Tragedie Fostul medaliat olimpic a murit după ce a fost lovit de fulger Citește mai mult Tragedie Fostul medaliat olimpic a murit după ce a fost lovit de fulger

VIDEO: cele mai noi imagini din sport