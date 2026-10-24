Show-ul antrenorilor reactivi FOTO+VIDEO. Ce nu s-a văzut la TV la FCSB - Rapid: Pancu se trage de bluză, Reghecampf aproape intră pe teren +8 foto
Pancu și Reghecampf, în timpul derbyului FCSB - Rapid. Foto: captură video
Superliga

Show-ul antrenorilor reactivi FOTO+VIDEO. Ce nu s-a văzut la TV la FCSB - Rapid: Pancu se trage de bluză, Reghecampf aproape intră pe teren

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 22:25
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 22:25
  • FCSB - RAPID. Cei doi antrenori fac show la marginea suprafeței de joc. Daniel Pancu, permanent agitat. Laurențiu Reghecampf rupe liniștea cu explozii de furie. 
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Pe Arena Națională, se văd jucătorii în fiecare clipă. Ei sunt actorii principali, pe teren, filmați nonstop în timpul meciului.

La FCSB - Rapid, antrenorii fac propriul show, la marginea terenului, în spatele camerelor TV. Actorii secundari dau și ei culoare acestui derby.

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Pancu e furiosul nestăpânit. Își prinde fața cu mâinile de nervi

Mai ales Daniel Pancu. Furios, nestăpânit, mereu nemulțumit, chiar dacă Rapid conducea din minutul 11

Ridica brațele, își certa jucătorii, certa arbitrul, se trăgea de bluză, își prindea fața cu mâinile.

Se ducea nervos spre banca de rezerve, dar se întorcea după câteva secunde.

Își relua cursele din zona tehnică, pentru că asta face permanent. Se duce cu acțiunea de la un capăt la altul al spațiului destinat antrenorilor. Uneori, aleargă. Și acum se simte fotbalist. 

Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf în timpul meciului FCSB - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf în timpul meciului FCSB - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (8 imagini)

Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf în timpul meciului FCSB - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf în timpul meciului FCSB - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf în timpul meciului FCSB - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf în timpul meciului FCSB - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf în timpul meciului FCSB - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Reghecampf, liniștea care explodează. Și aproape că intră pe teren

Laurențiu Reghecampf era mai liniștit. Stătea cel mai mult cu mâinile în buzunare și urmărea jocul.

Dar era în afara zonei tehnice de foarte multe ori. Aproape intra pe teren, aproape călca tușa.

Nici el nu rezista mult timp liniștit. Dintr-odată, sărea ca ars și se întorcea furios la o eroare a propriilor jucători sau a arbitrului.

Gesticula iritat, dădea din cap, nemulțumit. Aplauda și la faza următoare se înfuria. Protesta și se îndrepta spre bancă. După care relua filmul său contrastant: liniște - furie.

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