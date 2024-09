Trei jucători remarcați de la RFS  Mihai Stoica a analizat adversara FCSB din Europa League

FCSB - RFS. Mihai Stoica a vorbit despre partida pe care roș-albaștrii o dispută în această seară și a numit trei dintre fotbaliștii pe care i-a remarcat la adversara din Letonia.

FCSB - RFS, meci din faza principală a Europa League, se joacă de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Mihai Stoica a analizat-o pe RFS, adversara FCSB din Europa League

Mihai Stoica a urmărit partidele letonilor de la RFS și a subliniat trei puncte forte ale acestora.

„RFS are un atacant, Ikaunieks, care marchează meci de meci.

Are un portar (n.r. - Fabrice Ondoa) care este văr cu Onana şi are cam acelaşi stil. A fost foarte bun cu Apoel, care este o echipă foarte bună.

Are un fundaş central bun (n.r. - Ziga Lipuscek), un sloven pe care l-am urmărit şi noi când l-am luat pe Tamm”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Fabrice Ondoa are 28 de ani, 1.85 m și a semnat cu RFS în iunie 2024 pentru un sezon.

Cota de piață a goalkeeperului este de 200.000 de euro, conform Transfermarkt, iar cea mai mare cotă a avut-o în 2018, 900.000 de euro.

Și-a început cariera în 2006, în Camerun, la academia lui Samuel Eto'o, fostul mare atacant de la Barcelona sau Inter, a ajuns la Barcelona, în 2009, a fost în lotul echipei a doua a catalanilor, dar n-a jucat niciun meci. A bifat apoi echipe ca Pobla Mafumet, Gimnastic, Sevilla B, Oostende, Alaves, Istra 1961, Auda, Nîmes și, în final, RFS. Are 51 de selecții la naționala Camerunului.

Ziga Lipuscek are 27 de ani și 1,99 m. A mai jucat la Maribor B și la Gorica, iar, din 2020, joacă la RFS, echipa cu care are contract până în 2027. Are selecții la naționalele U16, U19 și U21. Cota de piață a lui Lipuscek e de 800.000 de euro.

Janis Ikaunieks are 29 de ani, 1.83 m și înainte de RFS a mai jucat la Liepājas Metalurgs, Liepāja, Metz, AEL, Strømsgodset și KuPS. Are selecții la naționalele Letoniei U17, U18, U19, U21 și la 52 la naționala mare. Are contract cu RFS până în 2026.

În 2024 a marcat 13 goluri în 23 de meciuri în toate competițiile și a dat 8 pase decisive

Cota lui Ikaunieks de piață e de 600.000 de euro.

FCSB - RFS. Mihai Stoica: „Letonii joacă un sistem foarte greu de citit”

„Băieţii noştri au studiat în detaliu adversarul. Nu trebuie neapărat să mergi să-i urmăreşti. E o echipă, o să vedeţi… Nu o dau în Dan Petrescu, dar e o echipă interesantă, joacă un sistem foarte greu de citit.

Au scos APOEL în play-off-ul Europa League. Am văzut meciul cu APOEL, au jucat bine, au avut ocazii, bătuseră 2-1 acasă”, a mai spus oficialul de la FCSB.