Campioni europeni la Szeged, Marian Enache și Andrei Cornea vor maximum la Jocurile Olimpice.

Cei doi au plecat cu gânduri mari la Paris, spun că s-au antrenat și sunt pregătiți să dea totul pentru aurul olimpic.

Jocurile Olimpice se vor desfășura între 26 iulie și 11 august.

România a plecat cu gânduri mari la Paris, iar lotul de canotaj, cel mai numeros dintre toate țările participante, reprezintă speranța noastră pentru cele mai multe medalii.

Andrei-Sebastian Cornea şi Marian Florian Enache au impresionat la Szeged, unde au devenit campioni europeni în proba de dublu vâsle.

Ambii vor să repete isprava la Paris, s-au antrenat pentru asta și nu se feresc să spună că au plecat la Jocurile Olimpice cu gândul la cea mai strălucitoare medalie.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu campionii europeni la dublu vâsle, despre Jocurile Olimpice, țeluri și gânduri de viitor.

Marian, Andrei, ne despart câteva zile până la startul Jocurilor Olimpice. Cum sunteți?

M.E: Suntem foarte bine, nerăbdători. Am așteptat să atingem și acest obiectiv, Jocurile Olimpice. Pentru mine este a doua prezență. Ne-am antrenat din greu pentru această ediție. Cred cu tărie că vom obține un rezultat pozitiv.



A.C: Pentru mine este prima ediție. Suntem nerăbdători să începem competiția și să intrăm în adrenalina de concurs. Concurăm din nou pentru că de la Campionatele Europene avem o pauză destul de lungă de când n-am mai făcut-o, dar suntem pregătiți și nerăbdători.

Ai cerut ceva impresii sau vreun detaliu despre ce înseamnă JO?

A.C: Nu am cerut. Nu am vrut să fiu informat din timp. Vreau să trăiesc clipa pentru că este ceva nou pentru mine. Până la urmă concursul este tot același, numai că emoțiile sunt foarte puternice, dar tot același lucru trebuie să-l facem ca-n orice competiție.

Ce va fi diferit?

M.E: Pentru mine barca este aceeași, echipajul este același. Diferit voi fi eu pentru că sunt mai antrenat și mai pregătit, mai motivat, mai determinat psihic și mental. Am obiective mărețe de la an la an și orice s-ar întâmpla atât bine, dar și mai puțin bine, vom continua să creștem. Pentru mine Jocurile Olimpice reprezintă foarte multe, e cel mai mare concurs de pe planetă. Oricine își dorește să fie acolo. Emoțiile nu vor întârzia să apară. Avem atât de mult experiență încăt să le transformăm să fie constructive și pozitive. Ce vom face pentru aceste Jocuri Olimpice pregătim în antrenamente. Mentalul unui sportiv contează foarte mult pentru că nu în orice concurs poate să fie un succes. Trebuie să fii foarte tare mental ca să poți să te ridici dimineața din pat cu aceeași determinare și cu același vis în minte. Asta ca să poți să dai randament, oricât de grele ar fi antrenamentele. Trebuie să fii conștient cu adevărat că atunci când antrenamentele sunt grele, crești.

Aveți parte de unele dintre cele mai grele cantonamente din sport. Cum e să te gândești că te antrenezi 10-11 luni într-un an pentru câteva minute în care se dispută totul?

A.C: În momentul în care trăiești fiecare zi, lună, an în care stai în cantonament, ți se pare foarte mult. Apoi în acele minute pe care le-ai pregătit timp de 4 ani, atât ține un ciclu, uiți de toate acele momente grele. Uiți de acele cantonamente lungi cu șalupe, cu orice disconfort din antrenament și te bucuri de momentul oportun.

După aurul de la Szeged ați spus că trebuie să uităm rezultatul și că asta nu garantează o medalie la Olimpiadă.

M.E: O cursă nu poate să semene cu cealaltă cum niciun concurs nu este la fel ca celălalt. Campionatul European nu se compară cu Jocurile Olimpice. Trebuie să uităm de acea medalie, să o punem undeva la sertar. Bineînțeles că te bucuri de ea în ziua respectivă. Apoi, te pregătești pentru următorul obiectiv. Doar așa poți să le atingi. Dacă mergi cu gândul că ești campion european și că barca îți merge foarte bine și nu mai ai nevoie să lucrezi la alte detalii, este ceva absurd și n-ai să reușești niciodată.

Ce v-ați setat ca obiective?

M.E: În general noi ne setăm cele mai tari obiective. Avem cel mai mare număr de canotori calificați comparativ cu celelalte federații. Ăsta e un obiectiv măreț și pentru noi și pentru federație. Ne-am setat obiective și știm de ce mergem la Jocurile Olimpice, iar acest lucru se va vedea după finale.

Ce te învață mai mult? Victoria sau eșecul?

A.C: Mai mult te învață eșecul. Înveți din amândouă. Din eșec înveți mai mult pentru că analizezi fiecare secundă. Ce ai greșit, unde ai greșit. Când e o victorie, adrenalina bucuriei și entuziasmul bucuriei e mult prea mare ca să poți să mai analizezi ceva.

Spunea bine Florin despre ceea ce înseamnă echipa de canotaj a României. Cât de mult contează că această echipă este cea mai mare a lumii și cât te motivează să vrei mai mult.

A.C: Te motivează foarte mult pentru că toți sportivii din această federație suntem foarte competitivi. Ne luptăm unii cu alții, dar și cu noi înșine. Vrem să fim mult mai buni față de ceilalți, iar asta e o motivație puternică pentru fiecare sportiv în parte.

Cât de mult te-ar împlini un succes?

M.E: Foarte mult. De asta merg acolo. Să văd că sunt cu adevărat capabil să-mi ating anumite obiective. Știu că sunt capabil, dar vreau să văd cum pot face asta și în ce fel de manieră să o arăt. Dacă vom câștiga un aur olimpic, pe podium mă voi gândi ce trebuie să fac să-l câștig pe următorul.

Ce-ți spui înaintea unei curse?

M.E: Nu-mi spun foarte mult. Îmi spun mereu la antrenamente, când mă trezesc, când mă culc, că sunt cel mai bun. Sunt de neoprit și nimeni nu poate învinge și nu mă poate doborî. Cresc pe zi ce trece. Sunt mai bun de la zi la zi.

Ce mesaj aveți pentru românii care vor fi cu sufletul alături de voi?

M.E: Nu trebuie să facă mai mult decât să ne susțină, să fie alături de noi și să ne împingă atunci când ceva nu este bine la noi. Să facă acest lucru cu sufletul.

