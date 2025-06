FRF, blocată de Primărie Federația vrea să preia administrarea Arenei Naționale . Când s-ar putea decide

Răzvan Burleanu a explicat la podcastul TOP LEVEL că ar vrea ca Federația să se ocupe de Arena Națională, convins că ar face o treabă mai bună decât face acum Primăria Capitalei

Cel mai mare stadion din țară e folosit acum de naționala României, FCSB, ocazional Dinamo și Rapid, plus concerte, festivaluri, diverse adunări și alte evenimente extrasportive.

Cum vi se pare că este administrată Arena Națională de către Primăria Municipiului București?

Aș vrea să fiu diplomat: se poate și mai bine. Chiar am avut această discuție cu fostul primar, actualul președinte al României, domnul Nicușor Dan.



Discuția practic mergea în această direcție: că Arena Națională pierde bani. Iar abordarea noastră a fost că dacă pierde bani, ținând cont că avem o experiență atât la nivelul Federației Române de Fotbal, la nivelul celor două baze pe care noi le administrăm, Mogoșoaia și Buftea, unde la fel pierdeam bani, iar astăzi reușim să fim cel puțin pe zero cu cele două baze sportive, că am putea noi să preluăm acest cost.



Obiectivul fiind acela de a putea să creștem experiența unui suporter atunci când vine la un meci de echipă de club sau un meci de echipă națională. Sună foarte ciudat, dar și noi, ca federație, suntem interesați de experiența la un meci de echipă de club.



Gândiți-vă ce înseamnă să vii pentru prima dată pe un stadion ca părinte cu un copil de 5-6 ani de zile și să nu ai o experiență bună. Probabil nu te vei mai întoarce a doua oară. Asta (n.r. o bună experiență pe stadion) înseamnă și o conexiune bună la internet, toate celelalte facilități. Să poți implicit să translatezi modelul acesta de fan-zone pe care noi îl organizăm la fiecare meci de echipă națională.

Și răspunsul Primăriei Capitalei care a fost?

Din păcate, domnul Nicușor Dan s-a mutat la Cotroceni.

Din păcate sau din fericire?

Haha. Din păcate pentru acest proiect.

Adică nu vedeți șanse ca federația să preia în administrare Arena Națională?

Nu știm. Așteptăm să avem alegeri la Primăria Capitalei, fiindcă nu cred că un primar interimar va putea să ia o decizie pe un asemenea proiect. Dar suntem siguri că noi am putea să facem o treabă mult mai bună. Fiindcă noi suntem direct interesați de acest lucru. Probabil când ești o autoritate locală care ai foarte multe alte lucruri de rezolvat, de la traficul din București la toată rețeaua asta de canalizare și de încălzire termică, cu siguranță ai multe alte provocări. Și atunci cineva care e în business-ul ăsta, care are acest interes, cu siguranță ar putea să o facă mult mai bine. Nu știu dacă am avea capacitatea să facem profit, dar cu siguranță managementul și administrarea stadionului ar avea foarte multe lucruri care s-ar putea îmbunătăți.

