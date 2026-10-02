Rațiu, praf! Două goluri din cauza lui imediat după pauză. Depășit total!

POLONIA - ROMÂNIA. Andrei Rațiu a avut un început de repriză secundă catastrofal.

Depășit extrem de ușor înaintea golului de 2-0 și ratând o alunecare decisivă la faza de 3-0.

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Prima repriză n-a fost atât de rea la Varșovia, dar Polonia avea 1-0, iar noi l-am pierdut pe Drăgușin, eliminat la faza penaltyului.

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Rațiu, depășit ca și cum n-ar fi existat la golul de 2-0

După pauză însă, am început îngrozitor. Și Andrei Rațiu a fost cel mai rău dintre toți. A gafat ca un începător la golurile desprinderii adversarilor și a fost depășit la fiecare fază! Teribil e puțin spus.

În minutul 47, era în fața extremei poloneze în tușă. A fost lăsat în urmă ca și cum n-ar fi existat.

Cu o autopasă și 15 metri de sprint, Zalewski a fost mult înaintea lui. A centrat în careul mic, de unde Lewandowski a înscris al 91-lea gol la națională. 2-0.

Rațiu și altă intervenție eșuată la 3-0

Doar două minute mai târziu, același Rațiu a ratat incredibil o intervenție prin alunecare, mingea a trecut de el, a ajuns din nou pe locul lăsat liber de fundașul dreapta.

Și devierea lui Ghiță a dus la autogol. 3-0 (49). Nimic nu putea fi mai rău de atât pentru Rațiu. Șocant, nu a fost înlocuit atunci, imediat!

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