S-a retras în secret? ITIA anunță ce s-a întâmplat cu unul dintre cei mai spectaculoși tenismeni din lume
Gael Monfils. Foto: IMAGO
Tenis

S-a retras în secret? ITIA anunță ce s-a întâmplat cu unul dintre cei mai spectaculoși tenismeni din lume

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 19:53
  • Gael Monfils (40 de ani) s-ar fi retras în mod neobișnuit din tenis, conform ultimelor dezvăluiri ale Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis.
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Legendarul tenismen francez a participat la US Open în luna septembrie, însă ITIA susține acum că jucătorul a fost trecut pe lista jucătorilor inactivi.

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Gael Monfils, retragere secretă din tenis

Responsabilul pentru comunicare al ITIA, Adrian Bassett, a confirmat miercuri că Monfils este considerat retras, iar mutarea pe listă ar fi avut loc pe 5 octombrie.

„Ne-a informat în acest sens. Este considerat acum retras din activitate și nu mai are dreptul să participe la turnee”, a declarat Adrian Bassett, potrivit lequipe.fr.

Monfils nu a făcut niciun anunț oficial, însă nu va participat la următoarele turnee de la Lyon, Viena și Paris (2-8 noiembrie), așa cum își propusese pentru finalul carierei sale.

Mai departe, ITIA a explicat ce se va întâmpla dacă jucătorul va stabili că retragerea nu este una definitivă:

„Acest lucru îl scutește pe jucător de controalele antidoping și, din punct de vedere tehnic, ar trebui să se supună la șase luni de controale în afara circuitului, înainte de a putea reveni într-o competiție. Așa cum a făcut Serena Williams”, a mai precizat agenția.

Monfils a fost unul dintre cei mai spectaculoși jucători de tenis, chiar dacă nu a reușit să se impună niciodată la un turneu de Grand Slam. Ce mai bună performanță a fost la Roland Garros 2008, când s-a oprit în semifinale.

Cea mai bună clasare a sa în circuitul ATP a fost locul 6, poziție atinsă pe 7 noiembrie 2016.

2004
este anul în care Monfils a debutat în tenisul profesionist, reușind să cucearească 13 titluri și adunând 25 de milioane de dolari

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