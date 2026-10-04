Soția lui Ronaldo iese la atac Georgina, postare publicată, apoi ștearsă despre scandalul Cristiano - Jorge Jesus

Georgina Roriguez (32 de ani), soția lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a lansat un atac dur la adresa lui Jorge Jesus (72 de ani).

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Georgina a postat un mesaj pe contul său de Instagram în care l-a criticat pe selecționerul Portugaliei făcând o referire religioasă cu privire la numele acestuia.

Soția lui Ronaldo iese la atac

„Nu știu cum poate acest om să poarte numele lui Hristos” a scris Georgina, potrivit as.com.

Soția lui Cristiano a inclus în postare și un citat fals atribuit lui Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al lui Manchester United și fostul tehnician al lui Ronaldo.

Câteva minute mai târziu, Georgina a revenit asupra deciziei și a ales să steargă postarea de pe contul său.

Foto: captură as.com

Conflictul dintre Ronaldo și Jorge Jesus a început încă de la partida tur cu Norvegia, scor 2-1, când Cristiano a fost rezervă neutilizată.

Starul lusitan a părăsit baza de pregătire de la Copenhaga, miercuri seară, după ce selecționerul a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca.

Jorge Jesus: „Cristiano este un simbol al echipei naționale”

Chestionat acum în privința unei împăcări cu legenda Portugaliei, deși a transmis recent că va lămuri lucrurile după meciul retur cu Norvegia, Jesus a venit cu noi declarații.

„Trebuie să ne concentrăm asupra echipei naționale, asupra meciului cu Norvegia, asupra a ceea ce trebuie să facem bine, în armonie cu poporul nostru. Dar asta nu înseamnă că îl ignor pe Cris.

El este un simbol al echipei naționale portugheze, este un simbol al Portugaliei, vreau să fie foarte clar acest lucru! După meci, vom avea timp să vorbim despre asta”, a declarat Jorge Jesus, la conferința de presă, potrivit abola.pt.

După conferința de presă a selecționerului și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul naționalei. La momentul potrivit voi spune adevărul despre motivul care m-a determinat să plec de la naționala pentru care m-am dăruit mereu. Acum e momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție. Cristiano Ronaldo, după plecarea din cantonament

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