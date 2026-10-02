„Nu mă ascund” Jorge Jesus, prima reacție după scandalul cu Ronaldo + subiectul CR7, interzis pentru colegi: „N-am voie să vorbesc despre el”
Campionate

„Nu mă ascund” Jorge Jesus, prima reacție după scandalul cu Ronaldo + subiectul CR7, interzis pentru colegi: „N-am voie să vorbesc despre el”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 12:40
  • Portugalia a câștigat cu 4-2 în Danemarca, în primul meci după plecarea lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) din cantonament.
  • Jorge Jesus (72 de ani) a evitat să ofere explicații imediat după partidă, dar a promis că va vorbi despre conflict.
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Portugalia s-a impus în primul meci disputat după ruptura dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus.

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Jorge Jesus, prima reacție după scandalul cu Ronaldo: „Nu mă ascund”

Imediat după fluierul final, tehnicianul portughez a fost întrebat despre situația tensionată din cadrul naționalei, însă a amânat explicațiile pentru finalul campaniei.

„Voi explica totul după ultimul meci. Sunt în fotbal de foarte mulți ani și știu că nu am făcut nimic care să fi trebuit să schimbe lucrurile. Vom discuta despre asta. Nu mă voi ascunde și nu voi fugi de această situație”, a declarat Jorge Jesus la RTP.

Jucătorii Portugaliei n-au voie să vorbească despre Ronaldo

Colegii au evitat subiectul Cristiano Ronaldo, iar Renato Veiga a dezvăluit chiar că li s-a interzis să vorbească despre fostul său coleg.

„Sunt foarte apropiat de Cris, el știe cât de mult țin la el, dar mi s-a spus că nu am voie să vorbesc despre el”, a afirmat Renato Veiga, conform Marca.

Nuno Mendes a preferat să minimalizeze impactul plecării lui Ronaldo din cantonament: „Nu, nu ne-a afectat. Suntem concentrați pe fotbal”.

Leao a preluat numărul 7

În absența lui Cristiano Ronaldo, tricoul cu numărul 7 a fost purtat de Rafael Leao. Și el a driblat subiectul, dar a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegului său.

„Nu este treaba noastră. Am demonstrat că suntem o echipă grozavă. Sunt sigur că este fericit pentru victorie, acasă, în fața televizorului. Ca și coleg, știu cum este el. Cel mai important lucru este echipa, iar acum trebuie să ne odihnim și să ne pregătim pentru următorul meci.

A fost ceva foarte special să port tricoul lui. Cristiano este idolul meu, iar numărul 7 are și o semnificație aparte pentru mine, fiindcă este data nașterii copiilor mei. Am încercat să mă bucur de acest moment alături de colegii mei, iar cel mai important lucru este că am făcut un meci bun”, a spus Rafael Leao.

Portugalia este lider în grupa A4 din Liga Națiunilor, cu 9 puncte, la 6 puncte în fața Danemarcei, Norvegiei și Țării Galilor. Selecționata lui Jorge Jesus este practic calificată în sferturile de finală ale competiției.

Următorul meci al lusitanilor este programat duminică, de la ora 21:45, împotriva Norvegiei, pe Estádio do Dragão.

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