POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Gică Craioveanu (58 de ani) a avut o reacție dură după eșecul categoric al „tricolorilor”.

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Fostul mare internațional consideră că rezultatul putea fi unul și mai umilitor pentru selecționata antrenată de Gică Hagi.

POLONIA - ROMÂNIA 6-0 . Gică Craioveanu: „Putea să fie cea mai mare înfrângere din istoria naționalei”

„Eu cred că Gică Hagi va rămâne. Ne-a făcut să sperăm, eu chiar l-am crezut când a spus că vom juca precum Spania. Măcar în viitor să creăm ocazii. Îmi pare rău, dar astea sunt declarațiile lui Hagi. Că vom domina adversarii prin posesie.

Să spunem mulțumesc că ne-au dat 6, putea să fie cea mai mare înfrângere din istoria naționalei.”, a declarat Gică Craioveanu, citat de digisport.ro.

„Grande” a comentat și faza care a dus la dezastrul pentru „tricolori”: eliminarea lui Radu Drăgușin din minutul 22 și penalty-ul transformat de Robert Lewandowski.

Craioveanu l-a taxat pe Hagi pentru faptul că a ales ulterior să-l schimbe pe Valentin Mihăilă, pentru a-l introduce pe Andrei Coubiș.

„Nu este cartonaș roșu pentru mine. Este prea puțin ca să dai cartonaș roșu. M-am uitat de 100 de ori la fază. Nu există așa ceva.

Nu-mi explic. Nu sunt un expert, nu sunt antrenor, dar pentru mine e cea mai mare greșeală, tu nu poți să schimbi un jucător de atac.

Tu, ca să ai o speranță, trebuie să joci pe contraatac, să-l folosești pe Mihăilă. A fost o greșeală gravă. Pentru că tu nu ai șansa să domini adversarul cu 11 și vrei cu 10? Acolo Mihăilă e cel mai bun, pe contraatac”.

Gică Craioveanu: „Eu vreau un căpitan ca Sergio Ramos”

Fostul atacant a criticat și atitudinea lui Ianis Hagi, căpitanul echipei naționale la Varșovia.

„Un căpitan trebuie să fie lider și nu doar în teren. Eu vreau un căpitan ca Sergio Ramos, ca atunci când strănută, toată lumea să se învârtă în jurul lui”.

Andrei Rațiu, cel care a greșit decisiv în startul reprizei secunde la golurile de 0-2, respectiv 0-3, a fost și el luat în vizor:

„Nu pot.... E ceva... El este un jucător bun de la mijloc în sus. E un jucător foarte bun. În zilele lui cele mai bune, un jucător bun. E fundaș, dar eu am spus că nu știe să se apere. El, tactic, este un dezastru.

În Spania, Rațiu este bine văzut, atacă spațiile foarte bine. Uitați-vă la meciurile lui Rayo, apare vârf de atac, extremă. Dă pase decisive.

Din surse sigure eu știam că Hansi Flick nu-l vrea, pentru că nu e jucător de Barcelona”.

Eu țin mult la Răzvan Marin, mi-a fost drag mereu, dar azi (n.r. vineri) a fost foarte modest. Și el, în campionatul intern, a fost cel mai bun jucător al lunii. Când vin la echipa națională, ceva se întâmplă. Săptămâna trecută am zis, dacă Gică nu umblă la moral, ne vor da un gol și ne vor zdruncina Gică Craioveanu

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