După meciul FCSB - Gloria Buzău, scor 3-2, s-au stabilit noi reguli la campioana României: Ionuț Panțîru iese definitiv din echipă, în timp ce David Miculescu nu va mai juca vârf, ci doar bandă, adică postul de bază.

Patronul echipei l-a luat în vizor și pe Alexandru Musi, pe care îl bănuiește că are kilograme în plus.

Gigi Becali a tras concluziile după victoria cu Gloria Buzău, meci care o apropie pe FCSB de locurile de play-off. Practic, dacă își va câștiga restanța, atunci campioana revine pe podium.

Victoria nu vine cu vești bune pentru toți jucătorii, Ionuț Panțîru fiind tras pe linie moartă după ce a fost schimbat la jumătatea primei părți a meciului cu Gloria Buzău.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am luminat maxim. Mi-am dat seama ce am. Nu eram sigur ce am în curte, dar acum știu exact ce am. Cei care se bucură că vom juca din trei în trei zile să-și pună pofta în cui.

Vor vedea, știu exact ce trebuie să fac, ce echipă să afișez și în campionat. Mi-am dat seama de jucători, ce poate fiecare, aseară a fost clar. Mi-am dat seama unde trebuie să joace fiecare.

Panțîru poate să-și ia adio. Să vedem. Eu cred că asta este, ce să faci, intri în primul meci, după accidentare, joci extraordinar. În al doilea meci ce faci, joci la mișto, nu bagi piciorul. Nu are înregistrat contractul la Ligă. La revedere, du-te, tată, și lasă-mă în pace”, a declarat Becali.

Post schimbat pentru Miculescu

Folosit în multe momente ca atacant, David Miculescu va reveni pe postul de bază, de mijlocaș de bandă. Becali s-a convins și nu mai vrea să improvizeze, fiind vizibil randamentul scăzut al fotbalistului pentru care a plătit un milion de euro celor de la UTA:

„Miculescu nu este vârf, trebuie să joace stânga sau dreapta. Nu-l mai vedem niciodată vârf, intră Popa și gata. Am vrut să-i dau încredere, dar dacă îi dau încredere, trebuie să joace stânga sau dreapta. Dacă joacă vârf, îl distrug”, a mai zis patronul de la FCSB.

Laude pentru Tavi Popescu, critici pentru Musi

E ping-pong între soluțiile U21 pe care FCSB le are. De la o etapă la cealaltă, Gigi Becali își schimbă preferatul. Acum, îl critică pe Alexandru Musi din cauza unor probleme pe care acesta le-ar avea cu greutatea. În schimb, Tavi Popescu e lăudat din nou de finanțatorul echipei.

„Tavi Popescu și-a revenit, mă bucur, nu mai avem nicio problemă cu U21. Pe Musi l-am tras de șuncile de la burtă cum l-a tras Dorinel Munteanu pe ăla de tricou.

Le-am zis și lui Pinti, și lui Meme «voi nu-l vedeți?» Că eu îl vedeam pe teren că e dolofănel. Nu știu câte kilograme are, l-am dat exemplu pe Tănase”, a declarat Becali.