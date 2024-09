LASK Linz - FCSB 1-1. Gigi Becali (66 de ani) a anunțat că 3 dintre jucătorii care au evoluat în Austria și-au pierdut locul în primul „11”, după prima manșă din play-off-ul Europa League.

Este vorba de Alexandru Băluță, Marius Ștefănescu și Mihai Lixandru.

Returul cu LASK Linz este programat joi, 29 august, pe Stadionul „Steaua” cu începere de la ora 21:30.

Învingătoarea se califică în faza principală din Europa League, în timp ce învinsa merge în Conference League.

FCSB a plecat neînvinsă din Austria, însă Gigi Becali e nemulțumit și anunță schimbări importante în echipa campioanei.

LASK Linz - FCSB. Gigi Becali scoate 3 jucători din primul „11”

La finalul partidei din Austria, Gigi Becali i-a luat la țintă pe mijlocașii Alexandru Băluță, Marius Ștefănescu și Mihai Lixandru.

„Atacantul o să fie Tănase. În stânga și dreapta vom vedea. În dreapta, Băluță, pe care îl consideram precum Coman, nu îl mai văd pe teren, nu mai joacă nimic.

Ștefănescu nu are nicio realizare. Tănase atacant, Tavi în stânga și în dreapta nici nu știu. Am doi jucători foarte valoroși, dar nu știu cu cine să joc. Îmi e frică, mi-e că nu ating mingea iar. O să joace Miculescu în dreapta. Avem soluții.

Lixandru o să joace când o să creadă că are valoare. Am văzut niște declarații... Dacă el crede că Sparta are valoare și e mai bună ca noi, atunci nu va mai juca. Mi-a plăcut mult de el. Era posibil să-l fi depășit pe Șut. Dar de o perioadă se ascunde de joc. Eu nu mai înțeleg fotbalul, e o mare dilemă.

Cum, Lixandru, tu, care erai aproape numărul 1, te ascunzi de joc?! Ștefănescule, erai cel mai bun de la Sepsi, te ascunzi de minge?! Eu te văd că te ascunzi! Tănase nu a fost extraordinar, dar măcar nu s-a ascuns. Eu îi critic ca să joace, să nu se mai ascundă de minge”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

LASK Linz - FCSB.Gigi Becali: „Singurul care mi-a plăcut”

Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor l-a remarcat pe Baba Alhassan, cel care a intrat în minutul 66, în locul lui Malcom Edjouma.

De altfel, patronul campioanei a subliniat jocul bun al echipei sale după schimbările de la pauză, atunci când Octavian Popescu și Florin Tănase și-au făcut apariția pe teren.

„Nu prea sunt mulţumit de prima repriză cu ce s-a întâmplat. Am avut şi noroc, că altfel putea să iasă. De ce să nu intri în teren să joci ca în a doua repriză? Am intrat. Nu pot să-mi dau seama. Ei au mai contat? A fost mingea doar la noi în a doua repriză. Era 70-30 posesia, apoi s-a făcut 60-40 posesia, ei n-au mai contat în a doua repriză, cu presing.

Singurul care mi-a plăcut a fost Baba. Și Tănase cât de cât. Tănase putea să și dea gol, dar a vrut să-i paseze lui Tavi și a dat-o în aut . Pe Tănase îl văd atacant sau număr 10. Cât e Olaru acolo, el trebuie să joace atacant”, a spus Gigi Becali.