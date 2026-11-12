Înlocuitor pentru MM Stoica Trei variante propuse de un  triplu campion cu FCSB: „Ar face față cu brio”

Iasmin Latovlevici (40 de ani) a comentat plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB și a venit cu trei variante pentru postul lăsat vacant.

Gigi Becali a anunțat astăzi că oficialul a decis să se despartă de gruparea roș-albastră după 16 ani de colaborare, în cel de-al doilea mandat.

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Triplu campion cu FCSB, fostul fundaș a evidențiat contribuția pe care o avea MM Stoica la echipă, în special în momentele dificile.

Iasmin Latovlevici: „Nu poți să reziști atâția ani, dacă nu ești bun în ceea ce faci”

„Poate fi începutul a altceva, sfârșitul a ceea ce a fost. Poate că trebuia o schimbare. Indiferent câtă gălăgie era în jurul echipei, reușea să o absoarbă, făcea lucrul acesta foarte bine. Ani de zile, nu o perioadă scurtă. Este MM, cam asta e, restul știe toată lumea.

Cine va veni în locul lui va ține legătura cu el, cred eu. Informațiile pe care le poate oferi sunt foarte prețioase. Are atâția ani de experiență și poate ajuta oamenii. Cine va veni în locul lui va avea o misiune fantastică.

MM a ridicat ștacheta la un nivel foarte înalt. Să reziști atâția ani... Nu poți, dacă nu ești bun în ceea ce faci, nu ai cum să reziști. Va fi un privilegiu pentru cine va veni.

Eu cred că clubul va aduce pe cineva care cunoaște clubul, identitatea clubului. Eu nu cred că MM o să plece așa, va preda tot ce trebuie, îl va ajuta pe cel care vine”, a declarat Iasmin Latovlecivi, citat de gsp.ro.

Iasmin Latovleci, trei propuneri de înlocuitori pentru Mihai Stoica

În prezent antrenor la Poli Timișoara 2, Latovlevici crede că Lukasz Szukala, Raul Rusescu sau Paul Pintilie, actualul director sportiv al celor de la Petrolul, ar fi potriviți pentru postul rămas liber după plecarea lui Mihai Stoica.

„Se merge agresiv acum pe partea aceasta de director sportiv. Foarte mulți colegi de-ai mei au reușit să termine cursurile ori sunt foarte aproape.

Eu aș merge pe trei nume, chiar dacă au stiluri diferite, dar ar putea face față cu brio: Raul Rusescu, Lukasz Szukala, foarte tineri, și Paul Pintilie, de la Petrolul, care are și experiență.

Iasmin Latovlevici, Lukas Szukala (primul din stânga sus) și Raul Rusescu (al treilea pe rândul de jos, de la dreapta la stânga) au fost colegi la FCSB, pe vremea când echipa se numea Steaua/ Foto: IMAGO

Sunt obișnuiți cu presiunea. Raul și Lukasz au câștigat atâtea trofee, au fost mereu în vulcanul acela al presiunii de la FCSB. Celălalt a stat lângă Marian Copilu la CFR, s-a descurcat de minune la Petrolul și a stat și o perioadă scurtă la Craiova”, a concluzionat Latovlevici.

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