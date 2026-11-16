Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a bătut palma cu Bogdan Mara (49 de ani).

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Supărat nevoie mare după eșecul cu Corvinul (0-1), Gigi Becali a anunțat că vrea să aducă oameni care să se ocupe de transferuri.

Patronul FCSB a dezvăluit că urmează să se întâlnească cu Bogdan Mara și Bogdan Apostu. Celui din urmă, oficialul roș-albaștrilor i-a propus și preluarea funcției de manager general, în urma plecării lui Mihai Stoica.

Gigi Becali s-a înțeles cu Bogdan Mara

Potrivit unui anunț făcut de Radu Naum, moderator al emisiuni „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, Becali s-a înțeles cu fostul oficial de la CFR Cluj.

Mara nu va ocupa o funcție oficială în cadrul clubului.

„Ieri (n.r. sâmbătă) a avut loc o întâlnire a patronului de la FCSB cu Bogdan Mara. S-au înțeles ca Mara să caute jucători pentru FCSB.

Probabil că vor mai avea loc întâlniri, cu Bogdan Apostu e mâine (n.r. luni). Are loc o reorganizare”, a afirmat editorialisul GOLAZO.ro, citat de digisport.ro.

Poate să fie o colaborare cu mai mulți impresari, nu trebuie să aibă birouri împreună pe acolo. E o competiție între ei, cine aduce jucători mai buni. Fiecare are societatea lui. Cine aduce jucători primește un comision. Ei nu sunt angajați ai clubului, departamentul de scouting e altceva Ilie Dumitrescu

Fostul atacat este primul colaborator care acceptă propunerea lui Becali, după schimbările facute în conducerea clubului.

Mihai Stoica, Florin Cernat și Alin Stoica au plecat, în timp ce Lucian Filip a fost trimis la echipa a doua. Toți se ocupau înainte de transferuri.

Pe lângă Mara și Apostu, patronul de la FCSB negociază și cu Lukasz Szukala (42 de ani), fostul stoper al roș-albaștrilor, pentru preluarea funcției de director sportiv, rămasă vacantă în urma despărțirii de Florin Cernat.

Formația antrenată de Laurențiu Reghecampf a terminat turul sezonului regulat din Superliga pe locul 8, cu 21 de puncte. După pauza internațională, FCSB va întâlni FC Argeș într-o partidă programată duminică, de la ora 20:30.

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