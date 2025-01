Gloria Buzău, aproape de colaps Eugen Neagoe : „Suntem neplătiți din octombrie! Amatorism e puțin spus” + Budescu: „Eu sunt obișnuit”

Situație critică la Gloria Buzău: jucătorii și staff-ul nu au mai fost plătiți de câteva luni, iar condițiile de pregătire lasă de dorit.

Cu toate acestea, Constantin Budescu nu dezarmează și speră într-o salvare de la retrogradare la finalul acestei stagiuni.

Gloria Buzău a bifat a doua victorie consecutivă în cantonamentul din Turcia, joi, după 2-0 contra locului 3 din prima ligă azeră, Turan.

Eugen Neagoe, la capătul răbdării: „Știți cum a plecat Păcală de acasă?”

Antrenorul buzoienilor, Eugen Neagoe, și-a strigat din nou disperare. Jucătorii și antrenorii sunt neplătiți de luni de zile, iar condițiile de pregătire din țară sunt unele deplorabile.

„Eu îmi doresc să aducem jucători, am discutat din noiembrie, am făcute liste, dar nu s-a mișcat nimic. Așa că mai bine întrebați «bașkanii» noștri ce vor să facă. Sincer, eu chiar am obosit. Discutăm, facem liste, vorbim de jucători, dar nu facem nimic. Nu știu ce vor. Întrebați-i pe ei.

Avem și probleme financiare. Suntem neplătiți de ceva vreme. Ultima dată am fost plătiți pe octombrie. Parțial! Să vedem pe 15 ianuarie. Se fac cele două luni și acea bucată din octombrie.

Acum e târziu. Asta e situația, suntem aici. Nu faptul că avem întârzieri e cea mai mare problemă, ci că nu avem unde să ne antrenăm. Știți cum a plecat Păcală de acasă? Cu acea traistă... Așa suntem și noi. Mergem cu un autobuz... De obicei, mergem cu 14, centru – gară. Uneori mai schimbăm, luăm și autobuzul 16. Facem schimb. Mergem jumătate de oră, ne întoarcem jumătate de oră”, a declarat Eugen Neagoe, după meciul cu Turan.

Neagoe: „Amatorism e puțin spus”

Eugen Neagoe nu înțelege lipsa de implicare a celor care ar trebui să conducă clubul din punct de vedere administrativ. De ce nu se oferă nimeni să-i ajute în demersul lor de a oferi orașului o echipă și un fotbal de calitate.

„Am discutat cu cei din conducere, le-am zis că dacă vrem în Liga 1 ne trebuie teren, ne trebuie o bază. Nu avem nimic! Amatorism e puțin spus! Vă spun cu durere în suflet. De când am terminat anul, pe stadionul din oraș nu a intrat nimeni să așeze o brazdă sau ceva. O vor face cu o zi înainte de primul meci. Cam asta e situația. Sunt de departe cele mai grele condiții din cariera mea.Mergem undeva la țară să ne antrenăm.

Am contract, nu pot să plec. Am mai spus câteva lucruri și după meciul cu Rapid. Sincer, chiar am obosit să stau să le explic în fiecare zi. Nu văd nicio implicare, nu se face nimic, unul se duce în stânga, unul se duce în dreapta. I-am întrebat «Vreți echipă în Liga 1? Nu așa se face fotbalul». Ce importanță are cu cine vorbesc? Oamenii sunt supărați că nu avem rezultate, dar trebuie să știe care sunt problemele. Nu avem nimic!”, a completat Neagoe.

Neagoe nu vrea să plece de la echipă: „Jucătorii sunt niște eroi”

Eugen Neagoe nu se gândește să părăsească clubul, în ciuda tuturor problemelor, din respect pentru devotamentul jucătorilor.

„Antrenorii care au fost înaintea mea nu au vrut să vorbească. Iar conducătorii au crezut că merge și așa. Nu mai merge! Trebuie să spunem. Dacă tot băgăm gunoiul sub preș și-l ascundem... Nu mai merge! Nici nu mai vorbesc de condițiile de refacere... Să vorbesc cu Șumudică să îmi dea și mie niște Anticârcel.

Nu m-am gândit să renunț pentru că am adus aici niște jucători. Ei sunt niște eroi pentru ce fac. Merită tot respectul. Mi-aș dori să se rezolve ceva.

De aceea spun asta. Să înțeleagă cei care sunt responsabili și să facă ceva. Dacă făceau o jumătate de teren în 2-3 ani și alta în 2-3 ani, aveam și noi un teren. Dacă vedeți unde ne antrenăm, vă cruciți. Ar fi mai mult decât o minune dacă ne salvăm. Ar fi ca și cum am câștiga campionatul”, a recunoscut tehnicianul.

Zâmbet amar

Totuși, antrenorul formației din Buzău mai are puterea să glumească pe seama situației disperate.

Eu mă uit la TV, la Las Fierbinți și Atletico Textila. Sunt foarte buni actori. Dar dacă facem noi două sau trei episoade, vor avea mari probleme cu noi. Vom face o audiență foarte mare Eugen Neagoe

Constantin Budescu: „Sper să ne salvăm direct. Sau măcar la baraj”

Veteranul celor de la Gloria Buzău, Constantin Budescu (35 de ani), are încredere că echipa sa va reuși să evite retrogradarea la finalul acestui sezon, dacă va scăpa de ghinionul care i-a urmărit în prima parte a sezonului.

„A fost bine, ok. E un cantonament de acumulare. Astăzi am avut un meci bun. Mai bun decât celălalt. Sper să o ținem tot așa, să ne pregătim bine, să fim sănătoși, să nu ne accidentăm și să începem cu dreptul campionatul.

E grea lupta. Suntem pe ultimul loc. Trebuie să acumulăm puncte, iar când se vor înjumătăți să nu mai pierdem așa multe meciuri. De ce nu, să ne salvăm direct. Sau măcar de la baraj.

La ce ghinion am avut un campionat, a venit cam târziu. Trebuia să vină în campionat. Sperăm să obținem cât mai multe puncte.

Așa este și contractul: dacă ne salvăm de la retrogradare, mai am un an contract cu Buzău.

Sunt condiții mai grele, dar eu sunt obișnuit. Am fost pe la Astra, pe la Petrolul, nu sunt așa surprins. Mai toată viața mea am jucat fotbal prin condițiile acestea. Lux? Pe la Farul, pe la FCSB, și cam atât”, a declarat și Constantin Budescu.

Lupta la titlu? Sunt mai multe echipe: FCSB, CFR, Craiova. U Cluj e acolo și e normal să-și dorească campionatul. Sunt pe primul loc și ar fi culmea să zică că nu vor. Cum e echilibrat sus, la retrogradare, e echilibrat și sus, la titlu Constantin Budescu