Suedezii, uluiți de România Selecționerul, după victoria de pe Arena Națională: „Ne-a fost greu”. Ce a vorbit cu Hagi

Graham Potter (51 de ani), selecționerul Suediei, a recunoscut după victoria cu România, scor 1-0, că echipa sa a avut parte de un meci dificil pe Arena Națională.

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Unicul gol al partidei a fost marcat de Viktor Gyokeres în minutul 13. „Tricolorii” au încercat să revină pe tabelă, însă fără rezultat.

România - Suedia 0-1 . Potter: „Se spunea că nu au spirit. S-a văzut că există”

„A fost un meci foarte greu. Meritul României, ne-a pus sub presiune. Am fi putut marca al doilea gol, am lovit și bara, dar, per total, a trebuit să rezistăm.

A fost unul dintre acele meciuri în care trebuia să ne apărăm bine și cred că am făcut-o.

Jucătorii erau puțin la limită din punct de vedere fizic și încercau să ducă meciul până la capăt. A fost al patrulea meci și am avut multe de gestionat în cantonament, așa că sunt extrem de mândru de ei.

Să încheiem această serie cu 10 puncte, fără gol primit și cu o victorie aici este foarte important”, a spus Potter.

Golul Suediei a venit în minutul 13, după ce Nicolae Stanciu a pierdut mingea în propria jumătate. Bergvall a recuperat, faza a continuat rapid, iar Gyokeres a înscris.

„E fantastic pentru Viktor. Să marcheze din nou este extraordinar. Este foarte important pentru noi și e plăcut să-l vezi bucurându-se de fotbal.

Și Victor Lindelof a jucat patru meciuri și a condus foarte bine echipa. Ai nevoie de amândoi”, a spus selecționerul Suediei.

La al patrulea meci într-o perioadă atât de scurtă nu este ușor să faci presing foarte sus tot timpul. În același timp, dacă le dai puțin spațiu să urce și apoi recuperezi mingea, ai spațiu să-i ataci. Trebuie să găsești echilibrul potrivit. Graham Potter, selecţionerul Suediei

Selecționerul Suediei a remarcat și atitudinea „tricolorilor”.

„Trebuie să-i acordăm merit și adversarului. Au fost agresivi și s-au folosit de atmosferă, de public. Se vorbea înainte despre faptul că echipa nu ar avea spirit, dar s-a văzut clar că există

Pe tot parcursul meciului s-a văzut o echipă cu spirit, o echipă care încerca să câștige, agresivă, care nu ne-a lăsat să intrăm prea mult în ritm.

Ne-a fost greu să avansăm cu mingea. A fost un meci dificil și, chiar dacă e greu să feliciți adversarul când a pierdut, ca prestație cred că România a făcut un meci bun”, a mai spus Potter.

10 puncte a adunat Graham Potter cu Suedia în primele patru etape ale grupei, după trei victorii și un egal

La final, selecționerul suedez a fost întrebat și ce i-a spus lui Gică Hagi la strângerea de mână de după meci.

„Doar i-am urat succes și toate cele bune”, a spus Potter.

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