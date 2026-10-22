Alt transfer de națională la U Cluj  După țintele Stanciu și Burcă, „U” plănuiește achiziția unui alt internațional român

U Cluj intenționează să realizeze transferul lui Horațiu Moldovan (28 de ani), internaționalul român care evoluează în prima ligă a Turciei.

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Fostul portar al naționalei României a ajuns la Eyupspor în această vară, sub formă de împrumut de la Atletico Madrid. În sezonul precedent nu s-a impus la Real Oviedo, club la ajunsese tot ca împrumut.

U Cluj ar plănui transferul lui Horațiu Moldovan

Aflată pe loc de play-off după un start bun de sezon, vicecampioana României are deja două ținte serioase pentru perioada de mercato din iarnă: Nicolae Stanciu și Andrei Burcă.

Acum, „șepcile roșii” l-au luat în vizor pe alt jucător din lotul de la Euro 2024, Horațiu Moldovan, care părăsea Liga 1 în ianuarie 2024, pentru un transfer la Atletico Madrid, informează cluj24.ro.

Actualii portari ai echipei, Ștefan Lefter și Neofytos Michail, nu i-ar fi impresionat pe oficialii ardelenilor, echipa încasând un total de 20 de goluri în 12 etape, reușind să înscrie 22.

800.000 de euro a plătit Atletico Madrid către Rapid, pentru transferul lui Moldovan, în 2024

Goalkeeper-ul român nu a reușit să bifeze nicio apariție pentru Atletico Madrid, care l-a împrumutat, pe rând, la Sassuolo, Real Oviedo și Eyupspor.

Pentru gruparea italiană a fost portarul de bază, reușind să bifeze 27 de apariții în Serie B, în sezonul 2024-2025, iar în stagiunea anterioară a bifat doar 3 prezențe pe teren în tricoul lui Oviedo, însă în primul eșalon.

În acest sezon, a apărat de 7 ori poarta turcilor de la Eyupspor, încasând 17 goluri.

La echipa națională, Moldovan a adunat 16 selecții de la debutul din noiembrie 2022, sub comanda lui Edi Iordănescu.

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