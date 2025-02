Inter, în semifinale Campioana Italiei a trecut de Lazio, scor 2-0, în Cupa Italiei, și se pregătește de o nouă „dublă” de foc cu AC Milan

Inter - Lazio 2-0. Formația lui Simone Inzaghi s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei și rămâne în joc în toate competițiile, în acest sezon.

Campioana se pregătește să înfrunte din nou AC Milan în acest sezon, în faza următoare a competiției, după meciurile din campionat și finala Supercupei Italiei.

Golurile marcate de formația lui Simone Inzaghi au venit câte unul în fiecare repriză.

Inter - Lazio 2-0 în Cupa Italiei. „Nerazzurrii”, în semifinale

Prima reușită a fost semnată de Arnautovic, care a reușit un gol de zile mari, de la peste 20 de metri, printr-un voleu trimis în colțul porții lui Mandas.

Lazio a încercat egalarea în partea secundă, însă, cei care au lovit au fost tot „nerazzurri”, prin Calhanoglu, în minutul 77, din lovitură de la 11 metri.

Pentru Inter urmează o nouă „dublă” cu rivala din oraș, AC Milan, calificată deja în semifinale.

În cealaltă semifinală este deja calificată Bologna, care va înfrunta câștigătoarea dintre Empoli și Juventus.

Simone Inzaghi, după Inter - Lazio 2-0: „Sunt mândru de băieți”

„Cred că am jucat bine împotriva unei echipe foarte bune. Am suferit puțin în prima repriză pentru că nu eram uniți în totalitate, dar am reușit să depășim impasul cu golul genial al lui Arnautovic.

Ne-am descurcat mai bine în repriza secundă, sunt mândru de băieți, dau totul pentru acest tricou.

AC Milan? Ne vom gândi la ei în aprilie, avem o mulțime de meciuri până atunci.

Ne lipsesc câțiva jucători, Carlos și Zalewski sunt eliminați, iar Darmian s-a accidentat în această seară, dar trebuie să o luăm meci cu meci, știm ce urmează”, a declarat antrenorul lui Inter, potrivit inter.it.

Inter Milano a luat prim-planul și în Serie A, unde a trecut din nou pe primul loc, la un punct peste Napoli, după ce formația lui Conte a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie.