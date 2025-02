Show în Cupa Regelui  Barcelona și Atletico au încheiat scor 4-4 turul semifinalei. Sorloth, o nouă lovitură în prelungiri

Barcelona - Atletico Madrid 4-4. Catalanii nu s-au putut impune în fața rivalei nici în Cupa Spaniei, deși au condus până în minutul 74.

Alexander Sorloth (29 de ani) a fost din nou salvator pentru echipa lui Simeone, în prelungirile partidei, după meciul din campionat, scor 2-1.

Meciul de pe stadionul Lluis Companys a fost un spectacol total, cu 8 goluri, răsturnări de situații și egalare în prelungiri.

Barcelona - Atletico Madrid 4-4. Spectacol în Cupa Regelui

Scorul a fost deschis încă din minutul 1, prin Julian Alvarez, care a reluat din apropierea porții o minge deviată cu capul de Lenglet.

Apoi, după doar 5 minute, oaspeții aveau să-și dubleze avantajul, prin veteranul Griezmann, care, lansat de Alvarez, îl întoarce pe Balde și îl execută pe Szczesny de la 11 metri.

Replica Barcelonei a venit 13 minute mai târziu. Kounde are o acțiune superbă pe partea dreaptă, pătrunde în careu și pasează la 12 metri, pe jos, pentru șutul imparabil al lui Pedri.

Egalarea avea să apară după doar două minute, prin puștiul Pau Cubarsi, care a reluat cu capul din cornerul bătut de Raphinha.

Barcelona - Atletico Madrid 4-4. Remontada după remontada

În minutul 41, catalanii preluau conducerea prin Inigo Martinez, care a reluat din unghi, cu capul, în urma unui corner al aceluiași Raphinha.

În partea secundă a fost nevoie de mai multe schimbări ofensive pentru ca golurile să apară.

Lewandowski a marcat la 6 minute după ce a fost introdus, după o pasă în fața porții a lui Lamine Yamal, și a dus scorul la 4-2.

Deși victoria părea aproape, formația lui Simeone a marcat prin Llorente în minutul 84, cu o „bombă” de la marginea careului, iar în minutul 90+3, Sorloth a marcat după o pasă în fața porții a lui Lino, similar cu golul victoriei din campionat, în minutul 90+6.

Hansi Flick: „I-am avertizat să nu le dăm ocazii”

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, s-a declarat dezamăgit de rezultat.

„I-am avertizat să nu le dăm ocazii. Sunt dezamăgit de rezultat pentru că, văzând cum am jucat după ce am primit două goluri, ne-am creat foarte multe ocazii. În ultimele minute am primit goluri prea ușor”, a declarat Flick după meci, potrivit marca.com.

Flick a vorbit și despre tinerii Pedri și Cubarsi:

„Nu pot să-l descriu pe Pedri, este incredibil. I-a plăcut să joace fotbal, îl poți vedea la meciuri și la antrenamente. Îi place să joace. Calitatea și performanța lui sunt incredibile.

Cubarsi are 18 ani și a jucat ca un fotbalist foarte experimentat. De parcă ar fi jucat 350 de meciuri din La Liga. Și modul în care s-a apărat, el oferă mereu lucruri echipei. Este un jucător foarte important”.

Diego Simeone: „Ei au armele lor, dar și noi la fel”

Diego Simeone, tehnicianul lui Atletico, și-a lăudat jucătorii:

„Pe lângă anumite momente ale jocului, echipa a avut integritate și încredere. Cu un spirit competitiv imens. La 2-2 au început să ne încolțească. Nu ne-am apărat bine, după 3-2 a fost mai bine.

Cu schimbările pe care le-am făcut am revitalizat jocul. Acest spirit de competiție mă fascinează. La retur, ne așteptăm la un meci deschis, ei au armele lor, dar și noi la fel.

Cele două goluri din corner... Este imposibil ca această echipă să nu marcheze. Nu este ușor să inversezi un scor de 4-2 împotriva unei astfel de echipe”.