Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul lui U Cluj, s-a arătat nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi din meciul pierdut cu FC Botoșani, scor 0-1, din etapa #29 a Superligii.

Antrenorul ardelenilor a spus că elevii săi au jucat fără curaj și crede că aceștia au o senzație de automulțumire, după ce „șepcile roșii” s-au calificat în play-off.

Ioan Ovidiu Sabău, după eșecul cu Botoșani: „Trebuia să avem mai mult curaj”

„Îți pui foarte multe semne de întrebare după un astfel de meci... N-ai voie! Nu era normal să jucăm de la egal la egal cu Botoșani. Îți dă o stare, nu ai voie! În prima repriză am avut ocazii foarte clare, cu Fabry, cu Thiam, nu ai voie! A doua repriză a fost mai bine.

Foarte puțină implicare fizică. Dă o senzație de automulțumire, insuficient. Poți câștiga, dar nu am fost ce trebuie, trebuie să recunoaștem foarte clar. Trebuie să analizăm ce am făcut azi, să vedem cum ne refacem. A fost un joc foarte modest, nu e normal să arătăm cum am arătat azi”, a spus Sabău.

Sabău: „Aș fi putut pregăti meciul mult mai bine”

Antrenorul de 57 de ani și-a asumat și el o parte din vină pentru jocul slab al echipei.

„Nu am pregătit eu ca antrenor suficient de bine. Am arătat făra vlagă. Nu poți să accepți că jucai cu o echipă care nu arată destul de bine în clasament, dar care arată bine pe teren. Nu pot să accept că n-am făcut presing. Să n-ai curajul să iei acțiuni unu contra unu, să faci dribling, să scoți om din joc. Totuși, jucam acasă! În astfel de situații știam că trebuie să avem curaj în preajma careului.

A venit un gol după o nesincronizare, nu am reușit să finalizăm. Sunt și astfel de momente, nu comunici, nu vorbești, lași jucătorul cu fața să joace, face parte din joc, dar nu avem voie să cedăm mental. Trebuie să învățăm din asta, e o lecție pentru noi. Trebuie să ne întoarcem la ce am fost, ca echipă. Mă refer la implicare totală a fiecărui jucător”, a spus Sabău, potrivit gsp.ro.

E clar că noi, azi, nu am pregătit cum trebuie jocul. Sunt antrenorul acestei echipe, mă preocup să îi pregătesc cât mai bine pe jucători, să fie cât mai bine, să ne putem bate la primele 3 locuri, vedem ce se întâmplă pe parcurs. Oricum, orice spun fiecare interpretează în felul lui, nu contează dacă rămâne sau dacă pleacă Sabău, ci ce face echipa asta la Constanța și după aceea, în play-off Ioan Ovidiu Sabău

După acest eșec, U Cluj a picat până pe locul 4, cu 51 de puncte, după 29 de etape. În ultimul meci al sezonului regulat, ardelenii vor juca împotriva celor de la Farul Constanța, la Ovidiu, pe 7 martie, de la ora 20:00.