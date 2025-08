Înotătorul român a încheiat competiția cu două medalii de aur, obținute în probele de 100 și 200 de metri liber.

David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, mesaj motivațional: „Am concurat cu mine și am triumfat!”

„Am concurat cu mine și am triumfat. Să îți învingi fricile, să treci peste slăbiciuni , să te stăpânești, aceasta e victoria.

Credeți în voi! Învingeți-vă limitele!”, scris Popovici și sub mesaj a pus o fotografie, semnându-l și pe autorul acesteia, fotoreporterul GOLAZO.ro, Raed Krishan, prezent în Singapore la Campionatele Mondiale de Natație, care a oferit imagini spectaculoase în ultimele câteva zile, de la calificările și finalele lui Popovici.

Timpii obținuți de David Popovici la Campionatele Mondiale din 2025:

200 m liber – Medalie de aur cu timpul 1:43.53

100 m liber – Medalie de aur cu timpul 46.51 secunde

David Popovici: „ M-a cuprins frica, nu am mai pățit niciodată, am vrut să renunț la a mai concura și să mă întorc acasă”

După finala de la 200m liber, campionul român a vorbit despre „o barieră mentală” care l-a făcut să îl roage pe tatăl său să anunțe pe toată lumea că nu va mai putea concura.

„ Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura.

Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet, familie etc. Simțeam că nu pot să mai continui. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial.

Și, tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine la antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia, acum o lună”, a spus Popovici

Toate astea m-au făcut să înțeleg cât de mult pot să mă apropii de ceea ce credeam eu a fi limitele înotului și limitele mele. În momentul în care am văzut că pot să ating cumva acel potențial și să-l vad de atât de aproape, m-a cuprins o frică incredibilă David Popovici

